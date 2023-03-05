Первый главный проводник — Чжан Лян, генерал человечества — Wo Long: Fallen Dynasty Wiki Guide

Чжан Лян, Генерал Мэн, это первая битва с боссом в Wo Long Fallen Dynasty и единственная битва на уровне Village of Calamity. Самый сложный враг, с которым вы столкнетесь на данный момент, подвергнет испытанию ваши способности и понимание игровой механики. Вот как именно победить первого босса в Wo Long, который требует, чтобы вы отвечали на подсказки на экране в определенное время. Вы не можете пропустить их, или вы проиграете.

Как победить первого босса Луо Лонга

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Эта страница служит исчерпывающим описанием боя Чжан Ляна, генерала Человека из Человеческого, включая Опишите различные движения. будет вести, и Лучшие стратегии чтобы обеспечить победу.

Первая фаза

Хотя Чжан будет самым проворным и агрессивным противником, с которым вы когда-либо сталкивались, его первая стадия не должна вызвать особых проблем, если вы хорошо разбираетесь в механике отклонения.

Если вы хотите два бесплатных удара, немедленно атакуйте его в начале боя, когда он атакует свою булаву / весло, и даже используйте атаку боевых искусств, если вы чувствуете себя уверенно. Если вы еще не разблокировали и не установили какие-либо магические заклинания, стоит сделать это в Battle Flag, если вы умрете и вам понадобится еще одна попытка победить Чжана. Хотя заклинания не очень эффективны, короткие моменты, которые вы можете получить от Чжана на этой первой фазе, позволят вам использовать некоторые заклинания. Каждый маленький урон имеет значение!

После каждой из его атак (если вы успешно отразите) у вас будет короткое окно, в котором вы можете выполнить обычную, обычную, духовную комбинацию атак, которая может оглушить его на короткие промежутки времени и, если повторить быстро, может быстро уменьшить его здоровье. READ Nikon представляет 20,9-мегапиксельную камеру Z fc в стиле ретро

Лян время от времени подбрасывает свою дубину в воздух, из-за чего он зависает в воздухе на секунду или две, прежде чем упадет. Как обычно, держите Ляна запертым, пока он это делает, и не делайте спусковой крючок кнопкой отклонения; Подождите до последней минуты, чтобы наброситься.

В обеих фазах, как и во многих предстоящих битвах с боссами в игре, ваш туз в рукаве отражает любые критические атаки противника. Единственным препятствием для этой тактики, называемым красным свечением, является время, которое будет зависеть от атак, смертельных исходов и возможных многочисленных попыток.

Второй этап

У вас всегда будет короткий период восстановления, когда начнется второй этап, так как Чжан всегда будет сканировать свою демоническую руку, у которой никогда не будет дальности, чтобы ударить вас из исходной позиции. Этот этап больше связан с терпением и истощением, даже в большей степени, чем первый этап. Чжан делал несколько подобных движений, но часто удваивался, что требовало нескольких отклонений подряд, что меняло время. В этот момент Чжан будет более свободно использовать свои атаки Критического удара, и это хорошо, поскольку от него требуется только одно успешное отклонение критического удара (и, возможно, одна или две обычные атаки), чтобы вызвать и позволить волнение души. Вы должны ударить, пока он безоружен. Якорь изменит цвет, чтобы указать, находитесь ли вы на достаточном расстоянии, чтобы нанести смертельный удар.

Чжан может использовать свою дубину, чтобы вызывать из земли ряды осколков камня, которые, кажется, не могут отвлечь, но вы действительно можете, если правильно рассчитать время.

Еще один прием, который он будет использовать в обеих фазах, но особенно во второй фазе, — это таранное движение клюшкой. Это связано с кабелем, но время отклоняться позже, чем вы думаете. Есть несколько секунд, в течение которых Лян оттягивает ракетку назад перед атакой, что может легко поймать вас, если вы отклонитесь, прежде чем он начнет бежать к вам. READ Киберпреступники разобрали в Facebook рекламу поддельного клубного приложения, наполненного вредоносным ПО

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Атака критического удара, которую он будет пробовать чаще всего (и, вероятно, та, которой вы больше всего захотите противостоять), — это захват его вытянутой демонической рукой. Он телеграфирует об этом, оттягивая левую руку назад на короткую секунду (с обычным красным свечением, указывающим на атаку с критическим ударом), прежде чем бросить руку вперед. У него невероятная дальность, так что не ослабляйте бдительность, даже если между вами и вашим Ляном есть небольшое расстояние. Если он отклоняется, как только рука достигает вас, вы отбрасываете его в сторону и слегка тянете лян вперед, приводя его в шаткое состояние.

Если это не вызывает беспокойства души, это просто удар или слишком далеко на данный момент, поэтому будьте агрессивны, и вы, вероятно, сможете нанести смертельный удар после еще нескольких атак. Если вы не сможете отвлечься, он схватит вас и будет бить, нанося огромный урон.

В этот момент Чжан также стал более акробатичным, выполняя несколько сальто в воздухе, где он на мгновение зависал, прежде чем ударить своей демонической рукой вниз.

Этому взлету в воздух предшествует шлепок вниз демонической рукой, так что будьте готовы выполнить пару отклонений на этом этапе. Как упоминалось ранее, почти все атаки Ляна состоят из двух комбинаций, будь то запуски с воздуха, создание рядов каменных шипов или широкие горизонтальные взмахи. Если вы будете помнить об этом на протяжении второй фазы, у вас будет меньше шансов на повторную атаку.

Как только у Чжана во второй форме будет около 50% здоровья, вам будет предложено вызвать Божественного зверя, доступного после заполнения шкалы Божественного зверя. Нажмите на подсказки, чтобы запустить кат-сцену, в которой появляется божественный зверь, поднимает Чанга в воздух, побеждает его и заканчивает бой. READ Запланированные оповещения Google Clock отключены для некоторых пользователей.

Предупреждать! Удвойте эту важную информацию: вы должны следовать подсказке, чтобы вызвать божественное чудовище, которое появляется на экране, чтобы победить первого босса.

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