Первый день осени: почему равноденствие не такое ровное, как вы думаете

Женщина танцует как священник, язычники и гуляки собираются в Стоунхендже в надежде увидеть восход солнца, участвуя в праздновании осеннего равноденствия 23 сентября 2017 года в Уилтшире, Англия. (Мэтт Карди, Getty Images)

Атланта. Дважды в год все на Земле оказываются в равных условиях – по крайней мере, когда дело доходит до распределения света и тьмы.

В среду, 22 сентября, мы вступили во второе и последнее равноденствие 2021 года. Если вы проживаете в Северном полушарии, вы знаете это как Осеннее равноденствие (или осеннее равноденствие). Для людей к югу от экватора это равноденствие фактически указывает на приход весны.

У людей, действительно близких к экватору, около 12 часов в день и 12 часов ночи круглый год, поэтому они ничего не заметят. Но люди, живущие на полюсах, в таких местах, как северные части Канады, Норвегии и России, каждый год испытывают сильные колебания в соотношении день / ночь. У них долгая темная зима, а затем и лето, когда ночь почти не наступает.

Но во время равноденствий каждый, от полюса до полюса, будет наслаждаться 12-часовым разделением дня и ночи. Что ж, есть только одна загвоздка – это не совсем так “равно”, как вам сказали.

Есть хорошее объяснение (наука!), Почему вы этого не понимаете точно 12 часов светового дня в умеренных количествах. Подробнее об этом ниже в статье.

Но сначала вот ответы на другие вопросы об осеннем равноденствии:

Откуда взялось слово «умеренность»?

от нас Краткий информационный бюллетень CNN: Термин «равноденствие» происходит от латинского слова «равноденствие», что означает «равенство ночи и дня».

Когда именно наступает осеннее равноденствие?

Модерация достигнет 19:21 UTC (всемирное координированное время) 22 сентября.

Для жителей таких мест, как Торонто и Вашингтон, округ Колумбия, сейчас 15:21 по местному времени. На западе в Лос-Анджелесе и Ванкувере это означает, что он прибывает в 12:21, а в Юту – в 13:21.

Для жителей Мадрида, Берлина и Каира ровно 21:21.

По мере того, как мы продвигаемся дальше на восток, в Азию, мы в конечном итоге меняем дни. Для жителей Бангкока – 2:21 утра в четверг, 23 сентября, в то время как Сингапур и Гонконг работают в 3:21 утра. Нажмите здесь, чтобы увидеть больше городов (округляется на 1 минуту и ​​выполняется переход на летнее время).

Осеннее равноденствие – первый официальный день осени?

Да, действительно. Официально осень начинается с осеннего равноденствия.

Но на самом деле существует две шкалы сезонов: «астрономические сезоны» (которые следуют за наступлением равноденствий и солнцестояний) и так называемые Метеорологические сезоны.

Элисон Чинчар, метеоролог CNN, объясняет различия:

«Астрономическое падение – это в основном период времени от осеннего равноденствия до зимнего солнцестояния. Эти даты могут меняться на день или два каждый год, но в этом году 22 сентября, несмотря на 21 декабря», – говорит она.

«Метеорологические падения отличаются … тем, что даты никогда не меняются и зависят от климатических сезонов, а не от угла наклона Земли по отношению к Солнцу. Это, вероятно, времена года, с которыми знакомо больше людей», – говорит Ченчар.

Метеорологические сезоны определены как: 1 марта – 31 мая – весна. 1 июня – 31 августа – лето. 1 сентября – 30 ноября – осень. А с 1 по 28 февраля – зима.

«Это затрудняет некоторые свидания», – говорит Ченчар. «Например, 10 декабря большинство людей подумают о зиме, но если вы используете эфемериды, технически это все еще считается осенью, потому что это перед зимним солнцестоянием».

«Метеорологи и климатологи предпочитают использовать« метеорологический календарь », потому что он не только меняется – что упрощает запоминание – но и потому, что он больше соответствует тому, что люди думают о традиционных временах года», – сказала она.

Почему наступает осеннее равноденствие?

Земля вращается по воображаемой линии, проходящей от Северного полюса до Южного полюса. Это называется осью, и это вращение дает нам день и ночь.

Однако ось наклонена на 23,5 °, Как пояснили в НАСА. Это заставляет одно полушарие получать больше солнечного света, чем другое в течение половины года вокруг солнца. Этот контраст в солнечном свете – это то, что вызывает смену времен года.

Эффект достигает пика в конце июня – конце декабря. Это солнцестояния, и у них самые большие различия между днем ​​и ночью, особенно возле полюсов. (Вот почему летом в таких местах, как Скандинавия и Аляска, каждый день так долго остается светло.)

Но после летнего солнцестояния три месяца назад в июне я заметил, что наши дни в северном полушарии постепенно становятся короче, а ночи – длиннее. Вот и наступило осеннее равноденствие!

Что обо всем этом знали наши предки?

Задолго до эпохи часов, спутников и современных технологий у нас Древние предки много знали О движении солнца по небу – этого достаточно, чтобы строить монументальные памятники и храмы, которые, помимо прочего, служили гигантскими календарями для празднования времен года.

Вот несколько мест, связанных с равноденствием и ежегодным прохождением солнца:

Какие фестивали, легенды и ритуалы остались с нами?

Во всем мире осеннее равноденствие вошло в нашу культуру и традиции.

В греческой мифологии осеннее равноденствие символизирует возвращение. Богиня Персефона в подземный мир на три месяца, где она воссоединяется со своим мужем Аидом.

Китайцы и вьетнамцы Фестиваль «Урожайная луна» (также известный как «Праздник середины осени») все еще отмечается. Улицы освещены фонарями, люди благодарят, смотрят на луну и едят. Круглая выпечка, называемая лунным пирогом, является фаворитом фестиваля середины осени. Он проводится в пятнадцатый день восьмого лунного месяца по китайскому календарю. В 2021 г. выпало 21 сентября, за день до равноденствия.

Любимые в Великобритании праздники урожая уходят корнями в осеннее равноденствие еще с языческих времен.

в Японии, Осеннее равноденствие – национальный праздникПо-японски он известен как Шубун-но Хи (День осеннего равноденствия), По данным Японской академии Кото. Считается, что корни празднования уходят в синтоизм и буддизм.

Действительно ли северное сияние более активно во время равноденствий?

Да, они часто проводят больше концертов в это время года.

Оказывается, осеннее и весеннее равноденствия (или весеннее равноденствие) обычно совпадают с пиком активности с полярным сиянием.

Эти прохладные и красивые геомагнитные бури, как правило, наиболее активны в марте и апреле, а затем снова в сентябре и октябре. Анализ исторических записей к Физик солнечной энергии Дэвид Хэтэуэй подчиненный Центр космических полетов Маршалла в Хантсвилле, Алабама.

Так почему же модерация не такая же?

Оказывается, что в день равноденствия дневного света немного больше, чем темноты, в зависимости от того, где вы находитесь на планете. Как это случилось? Ответ немного сложный, но замечательный.

Такие как Национальная метеорологическая служба США объясняет, «примерно» равные часы дня и ночи объясняются сложным способом измерения восхода солнца и преломления солнечного света в нашей атмосфере.

Этот изгиб световых лучей заставляет солнце появляться над горизонтом, когда фактическое положение солнца находится ниже горизонта. На более высоких широтах день немного длиннее, чем на экваторе, потому что солнце продвигается на восток и приближается к полюсам.

Таким образом, во время осеннего равноденствия продолжительность дня немного варьируется в зависимости от того, где вы находитесь. Вот несколько разделов, которые дадут вам общее представление:

На экваторе: около 12 часов 6 минут (Кито, Эквадор, Найроби, Кения и Сингапур находятся близко к экватору)

На 30 ° широты: около 12 часов 8 минут (Хьюстон, Техас, Каир, Египет, и Шанхай, Китай)

На 60 градусах широты: около 12 часов 16 минут (Хельсинки, Финляндия, и Анкоридж, Аляска)

Для действительно равного разделения дня и ночи вам придется подождать несколько дней или даже недель после официального равноденствия. тот день называется равновесиемИ когда это произойдет, зависит от вашей широты.

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