Первый день осени: почему равноденствие не такое ровное, как вы думаете

(CNN) – Дважды в год все на Земле оказываются на равных – по крайней мере, когда дело доходит до распределения света и тьмы.
Но во время равноденствий каждый, от полюса до полюса, будет наслаждаться 12-часовым разделением дня и ночи. Что ж, есть только одна загвоздка – это не совсем так “равно”, как вам сказали.
Есть хорошее объяснение (наука!), Почему вы этого не понимаете точно 12 часов светового дня в умеренных количествах. Подробнее об этом ниже в статье.
Но сначала вот ответы на другие вопросы об осеннем равноденствии:
Откуда взялось слово «умеренность»?
Когда именно наступает осеннее равноденствие?
Солнце встает за монументом Вашингтона в столице США.
Дэвид Ак / AFP
Для жителей таких мест, как Торонто и Вашингтон, сейчас 15:21 по местному времени. На западе в Лос-Анджелесе и Ванкувере, это означает, что он прибывает в 12:21.
Для жителей Мадрида, Берлина и Каира ровно 21:21.
Осеннее равноденствие – первый официальный день осени?
Осень на севере Германии показывает свою прекрасную сторону на канале Людвигслюст во дворце Людвигслюст. Этот снимок был сделан 2 ноября 2020 года, что соответствует астрономическому и метеорологическому падению.
Йенс Бюттнер / Alliance Image / Getty Images
Да, действительно. Официально осень начинается с осеннего равноденствия.
Элисон Чинчар, метеоролог CNN, объясняет различия:
«Астрономическое падение – это в основном период времени от осеннего равноденствия до зимнего солнцестояния. Эти даты могут меняться на день или два каждый год, но в этом году это с 22 сентября по 21 декабря», – говорит она.
«Метеорологические падения отличаются … тем, что даты никогда не меняются и зависят от климатических сезонов, а не от угла наклона Земли по отношению к Солнцу. Это, вероятно, времена года, с которыми знакомо больше людей», – говорит Ченчар.
Метеорологические сезоны определены как: 1 марта – 31 мая – весна. 1 июня – 31 августа – лето. 1 сентября – 30 ноября – осень. А с 1 декабря по 28 февраля зима.
«Это затрудняет некоторые свидания», – говорит Чинчар. «Например, 10 декабря большинство людей подумают о зиме, но если вы используете эфемериды, технически это все еще считается осенью, потому что это до зимнего солнцестояния».
«Метеорологи и климатологи предпочитают использовать« метеорологический календарь », потому что меняются не только даты, которые легче запомнить, но и потому, что они больше соответствуют тому, что люди думают о традиционных временах года», – сказала она.
Почему наступает осеннее равноденствие?
Земля вращается по воображаемой линии, проходящей от Северного полюса до Южного полюса. Это называется осью, и это вращение дает нам день и ночь.
Эффект достигает пика в конце июня – конце декабря. Это солнцестояния, и у них самые большие различия между днем и ночью, особенно возле полюсов. (Вот почему летом в таких местах, как Скандинавия и Аляска, каждый день так долго остается светло.)
Но после летнего солнцестояния три месяца назад в июне я заметил, что наши дни в северном полушарии постепенно становятся короче, а ночи – длиннее. Вот и наступило осеннее равноденствие!
Что обо всем этом знали наши предки?
Стоунхендж издавна очаровывал туристов, о чем свидетельствует фотография 1875 года.
Английское наследие
Вот несколько мест, связанных с равноденствием и ежегодным прохождением солнца:
Какие фестивали, легенды и ритуалы остались с нами?
Во всем мире осеннее равноденствие вошло в нашу культуру и традиции.
Любимые в Великобритании праздники урожая уходят корнями в осеннее равноденствие еще с языческих времен.
Осенние листья в саду Сева Кенин в Токио.
Такаши Хосусима, Creative Commons
Действительно ли северное сияние более активно во время равноденствий?
Да, они часто проводят больше концертов в это время года.
Оказывается, осеннее и весеннее равноденствия (или весеннее равноденствие) обычно совпадают с пиком активности с полярным сиянием.
Так почему же модерация не такая же?
Оказывается, что в день равноденствия дневного света немного больше, чем темноты, в зависимости от того, где вы находитесь на планете. Как это случилось? Ответ немного сложный, но замечательный.
Этот изгиб световых лучей заставляет солнце появляться над горизонтом, когда фактическое положение солнца находится ниже горизонта. На более высоких широтах день немного длиннее, чем на экваторе, потому что солнце продвигается на восток и приближается к полюсам.
Найроби, столица Кении, находится всего в 89 милях (143 милях) к югу от экватора и не видит разницы между дневным светом и темнотой.
Питер Макдермид / Getty Images
Таким образом, во время осеннего равноденствия продолжительность дня немного варьируется в зависимости от того, где вы находитесь. Вот несколько разделов, которые дадут вам общее представление:
– На экваторе: около 12 часов 6 минут (Кито, Эквадор, Найроби, Кения и Сингапур находятся близко к экватору)
– На 30 ° широты: около 12 часов 8 минут (Хьюстон, Техас, Каир, Египет, и Шанхай, Китай)
– На 60 градусах широты: около 12 часов 16 минут (Хельсинки, Финляндия, и Анкоридж, Аляска)
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