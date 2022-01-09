Первый колумбиец, легально заразившийся неизлечимой болезнью, умер от эвтаназии

БОГОТА (Рейтер) — Колумбиец Виктор Эскобар стал первым неизлечимо больным человеком в Андском регионе, который умер в результате контролируемой законом эвтаназии поздно вечером в пятницу, подтвердил его адвокат.

«Мы достигли цели таких пациентов, как я, которые не находятся на ранней стадии, но состояние которых ухудшается, победить в этой битве, битве, которая открывает двери для других пациентов, которые придут после меня и которые теперь хотят достойной смерти», — Эскобар, 60, говорится в видеообращении, которое Хиральдо отправил СМИ.

В субботу была подвергнута эвтаназии вторая колумбийская женщина с диагнозом боковой амиотрофический склероз (БАС), также известная как болезнь Лу Герига.

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Хиральдо сообщил Reuters, что Эскобар страдал ХОБЛ поздней стадии, что привело к значительному снижению качества жизни, а также ряду других состояний.

Операцию провели в клинике Кали, столицы провинции Валье-дель-Каука в Колумбии.

«Я не прощаюсь, — сказал Эскобар, — просто «увидимся позже».

Эскобар два года боролся за свое право на эвтаназию перед лицом противодействия со стороны врачей, клиник и судов, хотя в прошлом году Конституционный суд признал, что эта процедура не должна быть доступна только неизлечимо больным пациентам.

В субботу Марта Сепульведа прошла процедуру в городе Медельин в полдень, говорится в заявлении Desklab, поддержавшего ее дело.

Сепульведу, у которой в 2018 году диагностировали болезнь Лу Герига, должны были выписать 10 октября прошлого года, но процедуру остановили в одиннадцатый час.

Конституционный суд Колумбии отменил наказания за эвтаназию при определенных обстоятельствах в 1997 году и приказал урегулировать эту процедуру в 2014 году. Первый человек в Колумбии, который умер от неизлечимой болезни в соответствии с этими правилами, был в 2015 году.

По данным колумбийской правозащитной группы DescLAB, по состоянию на 15 октября прошлого года с 2015 года в Колумбии было законно убито 178 человек со смертельными заболеваниями.

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(Отчетность Оливера Гриффина и Луи Хайме Акосты) Под редакцией Марка Поттера и Дэвида Грегорио

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