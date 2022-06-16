Первый контакт: новый медиа-проект капитана Steelers Кэма Хейворда; Кубок Стэнли не поедет в Россию; Высокая оценка финала Pens-Wings ’09

Четверг «First Call» рассказывает о новом побочном выступлении защитной линии «Питтсбург Стилерс» Кэмерона Хейуорда.

Победа «Пингвинз» в финале Кубка Стэнли 2009 года принесла Детройту некоторую любовь. Кубок Стэнли накладывает некоторые ограничения на поездки.

А некоторые местные звезды баскетбола снова возвращаются на большую сцену.

Слушай Хейворд

Линия обороны Стилерс Кэмерон Хейворд попадает в мир СМИ.

в какой-то степени.

Хейворд запускает свой подкаст через ESPN и платформу Omaha Productions, поддерживаемую Пейтоном Мэннингом.

Через пресс-релиз ESPNКаждую неделю шоу Кэма Хейворда позволяет фанатам заглянуть за кулисы жизни НФЛ. включая спортсменов, тренеров и знаменитостей, чтобы поговорить о спорте, поп-культуре и многом другом».

Пока нет информации о том, будет ли у Heyward общий хост или общий хост. Первая серия должна состояться 11 июля.

Хейворд — еженедельный гость на «DVE Morning Show» на 102.5 WDVE. Он также трижды получал Премию Президента. Он ежегодно вручается члену организации Steelers, который «лучше всего воплощает дух сотрудничества со СМИ» основателя команды Артура Дж. Руни-старший ежегодно награждается питтсбургским отделением Ассоциации профессиональных футбольных писателей.

Недавно Хейворд также получил премию «Хороший парень 2022 года», объявленную американскими профессиональными футбольными обозревателями. Премия «Хороший парень» вручается игроку НФЛ за его профессиональные качества и стиль, помогающий профессиональным футбольным обозревателям выполнять свою работу. приз Представляется ежегодно PFWA с 2005 г..

Ограничения на путешествия

Кто бы ни выиграл Кубок Стэнли, этим летом он не поедет в Россию или Беларусь.

«В связи с этим летом кубок не поедет ни в Россию, ни в Беларусь», Об этом заявил заместитель комиссара НХЛ Билл Дейли. Во время пресс-конференции перед первой игрой финала Кубка Стэнли. «В этом смысле мы можем быть обязаны поездкой на Кубок в будущем. Это может случиться, как мы сделали с пандемией, но не этим летом».

Этот шаг не удивителен, учитывая продолжающуюся войну России с Украиной.

Трое игроков «Тампа-Бэй Лайтнинг» — российский нападающий Никита Кучеров, лауреат премии «Конн Смайт-2021» Андрей Василевский и защитник Михаил Сергечев.

Что касается «Колорадо Эвеланш», то у них в постсезонном составе есть только один российский игрок, вингер Валерий Нешушкин.

Однако Дейли сказал, что не будет никаких ограничений по выбору российских или белорусских игроков на предстоящем драфте НХЛ.

Был ли лучший?

Мэтт Ларкин из Daily Faceoff Участвовал в каждом финале Кубка Стэнли в эпоху ограничения зарплат. До той, что началась в среду вечером между Avs и Lightning, с 2006 по 2021 год было 16 серий чемпионата.

Ларкин оценил финал 2009 года между Detroit Red Wings и Pittsburgh Penguins как вторую лучшую группу.

Это было время, когда «Пингвинз» яростно заканчивали фланги в игре 7 на выезде в Детройте после отставания 3-2 в серии. И после победы «Крыльев» над «Пингвинз» в финале 2008 года (занявших, кстати, девятое место в турнирной таблице).

В этот день в 2009… Лучше. день. Всегда. pic.twitter.com/bf9ViKF4Uq — Питтсбургские пингвины 12 июня 2022 г.

Ларкин на своем посту разработал обширную балльную систему для ранжирования каждой серии. Но его краткое изложение серии 2009 года было таким:

Полоса реванша «Пингвинз» была совершенно ошеломляющей. Они проиграли первую и вторую игру в Детройте. После двух побед подряд в Питтсбурге Флори был втянут в пятую игру, пропустив пять голов. Это была дуга искупления для « Флауэр», который все время спасал Ника Лидстрома на последних секундах 7-й игры, чтобы помочь «Питтсбургу» выиграть Кубок — Кросби раскачивался на одной ноге после выхода из игры из-за травмы колена».

Единственной полосой, которую Ларкин провел против Pens-Wings 2.0, было поражение «Брюинз» в 2011 году в семи играх от «Ванкувер Кэнакс». Это был первый Кубок Бостона с 1972 года. Ванкувер до сих пор не выиграл ни одного трофея. Три из семи матчей были забиты одним голом. Двое из них забили 1:0. Никто не пошел работать сверхурочно.

Победа «Пингвинз» в 2016 году над «Сан-Хосе Шаркс» заняла 12-е место и стала восьмой победой команды над «Нэшвилл Предаторз».

Если это мой голос, я бы поставил серию Pens-Wings ’09 на первое место в общем зачете.

Я ставил серию 2008 года на второе место, когда дело дошло до финала «Пингвинз». Затем в 2016 году победа над «Акулами» заняла третье место, а затем победа над «Нэшвиллом».

Мы снова с Бохаймом

Бывшие знаменитости средней школы Шенли DJ Кеннеди и Деандре Кин вернулись с «Армией Бохейма» в этом году.Баскетбольный турниррна ESPN.

В событии, созданном для телевидения, участвуют 64 команды в одной сетке на выбывание. Борьба за приз «1+миллион долларов».

Игры стартуют 16 июля.

Армия Бохейма является действующим чемпионом и названа в честь давнего тренера «Сиракуз» Джима Бохейма. Большинство игроков являются выпускниками Orange. Между Кейном и Кеннеди нет прямых связей по баскетболу в Сиракузах, но они были в команде, когда она выиграла турнир 2021 года.

Покинув Шенли в качестве чемпиона PIAA 2007 года вместе с Кейном и бывшей звездой Пита ДеЖуаном Блэром, Кеннеди отправился в Сент-Джонс. Он выиграл награду TBT еще четыре раза с Overseas Elite. Однажды он был лучшим игроком турнира.

Кейн отправился в Маршалл и штат Айова и выиграл два чемпионата в израильской лиге. Он был членом трех из тех титульных команд TBT с Кеннеди, а также в Elite Overseas Teams.

Некоторые из бывших игроков «Сиракуз», которые станут их товарищами по команде, — это Тайлер Эннис, Раким Кристмас, Си Джей Фер, Эндрю Уайт и Марек Долезаге. Джереми Поуп и еще один бывший игрок Кьюза, Райан Блэквелл, будут тренерами.