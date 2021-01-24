Первый космический выход НАСА назначен на 27 января

Санкт-Петербург Питерсбург, Флорида – астронавты НАСА Майкл Хопкинс и Виктор Гловер планируют выйти за пределы Международной космической станции 27 января в свой первый выход в открытый космос в 2021 году.

Дуэт, который отправился на космическую станцию ​​на борту SpaceX Crew Dragon Resilience, совершит выход в открытый космос № 233 в разделе «Поддержка сборки, обслуживания и модернизации космической станции». Они также будут отвечать за завершение космической прогулки № 234 несколькими днями позже, 1 февраля.

По данным НАСА, в январе усилия будут сосредоточены на укомплектовании кабелей и оснащении антенны для платформы полезной нагрузки “Бартоломео” за пределами подразделения ЕКА. В плавучей лаборатории также будет станция Ka-диапазона с удаленным держателем для собаки во время космической прогулки.

Второй проект Гловера и Хопкина будет включать установку готовой переходной пластины для литий-ионного аккумулятора, снятие еще одного крючкового кронштейна и замену внешней камеры.

Миссия в среду, которая длится примерно семь часов, знаменует собой третий выход Хопкинса в открытый космос и первый полет Гловера. НАСА заявляет, что за их миссиями последуют два дополнительных выхода в открытый космос «в ближайшем будущем».

В целом НАСА выполнило 232 выхода в открытый космос на Международной космической станции С декабря 1998г. Проведено 177 мероприятий в скафандрах США и 55 – в скафандрах России.

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