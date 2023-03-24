Первый крупный пожар года уничтожил 3000 га в Испании

По словам испанских властей, первый крупный лесной пожар в Испании вспыхнул в пятницу в восточной части Валенсии, сообщили власти Испании, уничтожив более 3000 гектаров (7413 акров) леса и вынудив 1500 человек покинуть свои дома. .

Необычно сухая зима в некоторых частях южной Европы привела к снижению влажности почвы и вызвала опасения повторения в 2022 году, когда в Европе было уничтожено 785 000 гектаров, что более чем вдвое превышает среднегодовой показатель за последние 16 лет, по данным Европейской комиссии (ЕК). статистика.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил на пресс-конференции в Каире: «Эти пожары, которые мы наблюдаем, особенно в начале года, еще раз свидетельствуют о чрезвычайной климатической ситуации, с которой столкнулось человечество, которая особенно затрагивает и разрушает такие страны, как наша». Брюссель.

По данным Европейской информационной системы Комиссии по лесным пожарам, в Испании в прошлом году было зафиксировано 493 пожара, уничтоживших 307 000 гектаров земли.

Более 500 пожарных при поддержке 18 самолетов и вертолетов всю ночь и всю пятницу работали над тушением пожара возле деревни Вильянуэва-де-Вивр в регионе Валенсия.

Глава регионального управления внутренних дел Габриэла Браво сообщила, что экстренные службы эвакуировали восемь населенных пунктов.

«Мы плохо спали из-за беспокойства, думая о том, сгорел ли наш дом, и думая о животных, которые у нас есть», — сказала Мария Антония Монталас, эвакуированная из соседнего Монтаньоса.

Браво сказал, что, хотя пожарные считали, что они контролируют распространение пламени, сильный ветер и «практически летняя температура» могут снова активировать его.

более «склонен» к пожарам

Испания переживает затяжную засуху после трех лет осадков ниже среднего.

[1/4] Дым поднимается во время лесного пожара в Лос-Кальбес, Испания, 24 марта 2023 года. (Рейтер)/Лорена Собина

На прошлой неделе метеорологическое агентство AEMET сообщило агентству Рейтер, что этой весной погода будет более сухой и жаркой, чем обычно, вдоль северо-восточного побережья Средиземного моря в Испании, что повысит риск лесных пожаров.

Министр окружающей среды Тереза ​​Рибера заявила, что «несезонные пожары» становятся все более частыми.

«Лето становится длиннее, оно наступает рано, и, к сожалению, в почве меньше воды и меньше влаги, что делает нас более уязвимыми», — сказала она журналистам в Кадисе.

В отчете Европейской комиссии за этот месяц отмечается отсутствие дождей и более высокие, чем обычно, температуры зимой, что привело к предупреждению о засухе в южной части Испании, Франции, Ирландии, Великобритании, северной Италии, Греции и некоторых частях Восточной Европы.

«Есть все основания опасаться, что и в этом году будет много масштабных мероприятий», — сказал Лоренцо Сикарис, научный сотрудник Высшего института охраны окружающей среды и исследований (ISPRA) в Риме.

По данным Национальной обсерватории Афин, зима в Греции была самой теплой в ее северных регионах более чем за десять лет.

Христос Ксрифос, глава исследовательского центра Афинской академии физики атмосферы и климатологии, сказал, что отсутствие дождя и низкая влажность почвы помогут распространению лесных пожаров, если будут волны тепла.

В отчете комитета содержится предупреждение о том, что более низкий уровень воды может повлиять на стратегические секторы, включая сельское хозяйство, гидроэнергетику и производство энергии.

Согласно официальным оценкам, производство оливкового масла в ЕС в 2022-2023 годах упадет вдвое по сравнению с предыдущим сезоном, в основном из-за падения производства в Испании из-за засухи.

Засухи также повлияли на производство в Португалии и Италии.

Дополнительные репортажи Лорены Супины, Дэвида Латона, Эммы Пинедо, Антонеллы Синелли и Каролины Тагарис; Написание Чарли Деверо; Под редакцией Марка Хайнрихса, Ангуса МакСвана и Ричарда Чанга

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.