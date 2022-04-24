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Первый новый контент Gran Turismo 7 подтвержден для апрельского обновления

24 апреля, 2022
Artem Sokolov

Кадзунори Ямаути, создатель серии Gran Turismo, подтвержден через Социальные сети, которые будут обновлены на следующей неделе, Скорее всего обновление 25 апрелядобавит первый новый контент в Гран Туризмо 7 С момента запуска 4 марта.

Сообщение Ямаути короткое и прямолинейное, в нем упоминается только «обновление будет на следующей неделе», но теперь он включает в себя «силуэт» традиционного автомобиля, который мы видели в разных странах. ГТ СпортЖизнь, чтобы спровоцировать автомобили, выходящие в обновлении.

как с ГТ Спортзвук GT7Его первым обновлением контента будет почтовый пакет из трех автомобилей — и его не особенно сложно решить.

В правом нижнем углу у нас Subaru BRZ 2021 года. Это будет третий дорожный автомобиль BRZ в GT7наряду с двумя предыдущими моделями, но это версия второго поколения, которая разделяет реквизит с Тойота GR86 Вместо предыдущего 86 GT.

Это автомобиль, который мы ожидали увидеть в игре благодаря предложенному внешнему виду. Кубок Toyota Gazoo Racing GT 2022 года Серийный стол. Однако это немного раньше, чем ожидалось, так как тур состоится только в июле.

Кроме того, есть родной брат в лице Subaru BRZ GT300. Участвуя в серии Super GT 2021 года под руководством команды спортивных исследований и разработок, этот автомобиль одержал одну победу в гонке и титул чемпиона Такото Игучи и Хидэки Ямаути.

Это будет последний гоночный автомобиль Super GT, добавленный в серию с тех пор. ГТ Спорт1.15 Обновить Были добавлены три машины 2016 г. Однако, поскольку это GT300 более низкого уровня, относительно похожий на GT3 с точки зрения скорости, мы ожидаем, что он войдет в класс Gr.3 вместо класса GT500 Gr.2.

Наконец, есть любимый фанатами класс Kei Suzuki Cappuccino. Незнакомец отсутствует ГТ Спортнесмотря на появление братьев и сестер по классу, капучино возвращается из GT6.

Мы не можем определить, какая из двух версий автомобиля — оригинальная EA11 1991 года или обновленная EA21 1995 года — обе из которых были моделями Premium в GT6так что сохраняет хоть какую-то тайну.

Конечно, это только отражает то, для чего приезжают автомобили. GT7 В обновлении нет никакого другого контента или изменений.

Поклонники будут помнить Открытое письмо Ямаути Сообществу GT о Обновление v1.07 принято плохо в котором он изложил краткую дорожную карту для GT7. Среди элементов, конкретно упомянутых в этом письме, есть «обновления, опубликованные с настоящего момента до конца апреля, которые добавят новые автомобили и схемы трасс».

С приближением конца апреля и обновлением от 25 апреля, вероятно, единственным оставшимся шансом, мы еще не видели никаких дополнительных макетов курсов. Это означает, что данное обновление должно принести новые макеты, возможные варианты уже имеющихся в игре схем, а также другие исправления и изменения.

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