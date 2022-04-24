Первый новый контент Gran Turismo 7 подтвержден для апрельского обновления

Кадзунори Ямаути, создатель серии Gran Turismo, подтвержден через Социальные сети, которые будут обновлены на следующей неделе, Скорее всего обновление 25 апрелядобавит первый новый контент в Гран Туризмо 7 С момента запуска 4 марта.

Сообщение Ямаути короткое и прямолинейное, в нем упоминается только «обновление будет на следующей неделе», но теперь он включает в себя «силуэт» традиционного автомобиля, который мы видели в разных странах. ГТ СпортЖизнь, чтобы спровоцировать автомобили, выходящие в обновлении.

как с ГТ Спортзвук GT7Его первым обновлением контента будет почтовый пакет из трех автомобилей — и его не особенно сложно решить.

В правом нижнем углу у нас Subaru BRZ 2021 года. Это будет третий дорожный автомобиль BRZ в GT7наряду с двумя предыдущими моделями, но это версия второго поколения, которая разделяет реквизит с Тойота GR86 Вместо предыдущего 86 GT.

Это автомобиль, который мы ожидали увидеть в игре благодаря предложенному внешнему виду. Кубок Toyota Gazoo Racing GT 2022 года Серийный стол. Однако это немного раньше, чем ожидалось, так как тур состоится только в июле.

Кроме того, есть родной брат в лице Subaru BRZ GT300. Участвуя в серии Super GT 2021 года под руководством команды спортивных исследований и разработок, этот автомобиль одержал одну победу в гонке и титул чемпиона Такото Игучи и Хидэки Ямаути.

Это будет последний гоночный автомобиль Super GT, добавленный в серию с тех пор. ГТ Спорт1.15 Обновить Были добавлены три машины 2016 г. Однако, поскольку это GT300 более низкого уровня, относительно похожий на GT3 с точки зрения скорости, мы ожидаем, что он войдет в класс Gr.3 вместо класса GT500 Gr.2.

Наконец, есть любимый фанатами класс Kei Suzuki Cappuccino. Незнакомец отсутствует ГТ Спортнесмотря на появление братьев и сестер по классу, капучино возвращается из GT6.

Мы не можем определить, какая из двух версий автомобиля — оригинальная EA11 1991 года или обновленная EA21 1995 года — обе из которых были моделями Premium в GT6так что сохраняет хоть какую-то тайну.

Конечно, это только отражает то, для чего приезжают автомобили. GT7 В обновлении нет никакого другого контента или изменений.

Поклонники будут помнить Открытое письмо Ямаути Сообществу GT о Обновление v1.07 принято плохо в котором он изложил краткую дорожную карту для GT7. Среди элементов, конкретно упомянутых в этом письме, есть «обновления, опубликованные с настоящего момента до конца апреля, которые добавят новые автомобили и схемы трасс».

С приближением конца апреля и обновлением от 25 апреля, вероятно, единственным оставшимся шансом, мы еще не видели никаких дополнительных макетов курсов. Это означает, что данное обновление должно принести новые макеты, возможные варианты уже имеющихся в игре схем, а также другие исправления и изменения.

Ознакомьтесь с другими статьями об обновлении Gran Turismo 7.