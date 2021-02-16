Неудивительно, что №1 мира Новак Джокович вернулся в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Но Аслан Карацев?
Джокович, 33, финишировал 6-м (6), 6-2, 6-4, 7-6 (6) в четвертьфинале, 6 (6), 6-2, 6-4, 7-6 (6). Российская квалификация после выхода из установленного счета. Матч прошел без фанатов, поскольку пятидневный локаут правительства Виктории продолжился после недавней вспышки случаев заболевания Covit-19, хотя ожидается, что некоторые фанаты вернутся в полуфинал.
«Честно говоря, никогда не видел. [Karatsev] Играть перед Открытым чемпионатом Австралии » Джокович сказал. «Конечно, я видел, как он играл во время Открытого чемпионата Австралии по теннису. Он очень сильный парень. Физически он очень силен. Он хорошо двигается [and] Держит много огневой мощи с тыла корта. [He has a] Отличный удар слева. [He is straight] От Российской теннисной школы, [they] Всегда есть лучшие собаки. Он хорошо служит, и у него появляется мотивация. Ему нечего терять. ”
27-летний Кардашьян стал первым игроком, вышедшим в полуфинал своего дебюта на турнире Большого шлема в открытую эру, заняв 18-е место со счетами 2-6, 6-4, 6-1, 6-2. Грегор Димитров получил травму в третьем сете. Кардашьян стала пятым игроком, вышедшим в полуфинал турнира Большого шлема, и первым игроком с 2000 года.
“Это невероятное чувство. Я определенно впервые [a Grand Slam] Основной баланс, первый раз [in the] Семис, “Карацев” Сказал в своем судебном интервью. “Это невероятно.”
Карацев родился в городе Владиковская, Россия, но эмигрировал в Израиль вместе с родителями, когда ему было 3 года. Его бабушка по материнской линии была еврейкой.
Когда ему было 14 лет, семья вернулась в Россию. Сдержанно Карацев говорит на русском, иврите и английском языках.
Вступая в Открытый чемпионат Австралии, он торговал 3-10 на ATP Tour с карьерным доходом 18 618 354 человека.
Теперь с пятью победами в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису – включая победы над восьмым номером посева Диего Шварцманом, двадцатым Феликсом Агар-Алиасимом и Димитровым – он заработал более 653000 долларов. Если он каким-то образом оглушит Джоковича, то за выход в финал заработает 15 1,15 миллиона.
После третьего сета Димитров взял медицинское время вне корта и попытался дать отпор травмой спины. Хотя бывший № 3 мира не сошел с дистанции, в последних двух сетах он был в тяжелых условиях.
«Мне с самого начала было очень сложно ловить нервы, это было очень сложно», – сказал Карацев. «Я пытался придумать, как играть, а затем в третьем сете он почувствовал себя позади».
Джокович получил травму правой косой мышцы, когда изменил направление в своем третьем раунде с пятью сетами против американца Тейлора Фрица.
Первоначально заявив, что у него мышечный “разрыв”, Джокович снова продвинулся вперед, нокаутировав 14-го Милоша Ронника в следующем раунде в четырех сетах.
В матче с занявшим второе место US Open Сверре Джокович проиграл первый сет на тай-брейке, но затем вернулся на свою позицию и выиграл следующие два сета. Но не обошлось без инцидентов. Не сумев вернуться в пятой игре третьего сета, Джокович разбил ракетку на корте. Но он восстановил самообладание и сыграл, чтобы повернуть третий сет и выйти вперед со счетом два: один.
На тай-брейке четвертого сета Джокович выбил мяч.
Джокович продвинулся против Германии 6: 2.
«До последнего броска, чья это была игра, чей это был матч», – сказал Джокович в интервью суду. «[There were] Много нервов, много давления. Эмоционально, [I] Честно говоря, чувствую себя немного опустошенным. Это была большая война. Поздравляем Саччу с отличным сегодняшним матчем и отличной битвой. Сегодня не повезло, но мы довели друг друга до предела. ”
У него будет два дня отдыха и реабилитации до выхода в полуфинал в четверг. Если он сможет положить конец мечте Кардашьян, он вернется в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису – место, которое он знает.
Джокович выиграл восемь из своих 17 профессиональных турниров Большого шлема Даун Андер, включая последние два.
Рафаэль Надаль, номер 2 Рафаэль Надаль, 5-й в четвертьфинале по результатам жеребьевки, в среду встретится с 5-м Андреем Рублевым, 7-м, Стефаносом Циципасом и 4-м Даниилом Медведевым.
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