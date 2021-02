Мельбурн, Австралия – 16 февраля: сербец Новак Джокович отвечает в мужском одиночном разряде. … [+] Четвертьфинал против Александра Шверце из Германии в девятый день Открытого чемпионата Австралии по теннису 2021 года, 16 февраля 2021 года, в Мельбурн-парке, Мельбурн, Австралия. (Фото Дэниела Кармана / Getty Images) Getty Images



Неудивительно, что №1 мира Новак Джокович вернулся в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Но Аслан Карацев?

Джокович, 33, финишировал 6-м (6), 6-2, 6-4, 7-6 (6) в четвертьфинале, 6 (6), 6-2, 6-4, 7-6 (6). Российская квалификация после выхода из установленного счета. Матч прошел без фанатов, поскольку пятидневный локаут правительства Виктории продолжился после недавней вспышки случаев заболевания Covit-19, хотя ожидается, что некоторые фанаты вернутся в полуфинал.

«Честно говоря, никогда не видел. [Karatsev] Играть перед Открытым чемпионатом Австралии » Джокович сказал. «Конечно, я видел, как он играл во время Открытого чемпионата Австралии по теннису. Он очень сильный парень. Физически он очень силен. Он хорошо двигается [and] Держит много огневой мощи с тыла корта. [He has a] Отличный удар слева. [He is straight] От Российской теннисной школы, [they] Всегда есть лучшие собаки. Он хорошо служит, и у него появляется мотивация. Ему нечего терять. ”

27-летний Кардашьян стал первым игроком, вышедшим в полуфинал своего дебюта на турнире Большого шлема в открытую эру, заняв 18-е место со счетами 2-6, 6-4, 6-1, 6-2. Грегор Димитров получил травму в третьем сете. Кардашьян стала пятым игроком, вышедшим в полуфинал турнира Большого шлема, и первым игроком с 2000 года.

“Это невероятное чувство. Я определенно впервые [a Grand Slam] Основной баланс, первый раз [in the] Семис, “Карацев” Сказал в своем судебном интервью. “Это невероятно.”

Карацев родился в городе Владиковская, Россия, но эмигрировал в Израиль вместе с родителями, когда ему было 3 года. Его бабушка по материнской линии была еврейкой.

Когда ему было 14 лет, семья вернулась в Россию. Сдержанно Карацев говорит на русском, иврите и английском языках.

Мельбурн, Австралия – 16 февраля: Россиянин Аслан Карацев дает интервью после победы над своими людьми. … [+] Четвертьфинал в одиночном разряде против Грегора Димитрова из Болгарии в девятый день Открытого чемпионата Австралии по теннису 2021 года, 16 февраля 2021 года, в Мельбурн-парке, Мельбурн, Австралия. (Фото Мэтта Кинга / Getty Images) Getty Images



Вступая в Открытый чемпионат Австралии, он торговал 3-10 на ATP Tour с карьерным доходом 18 618 354 человека.

Теперь с пятью победами в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису – включая победы над восьмым номером посева Диего Шварцманом, двадцатым Феликсом Агар-Алиасимом и Димитровым – он заработал более 653000 долларов. Если он каким-то образом оглушит Джоковича, то за выход в финал заработает 15 1,15 миллиона.

После третьего сета Димитров взял медицинское время вне корта и попытался дать отпор травмой спины. Хотя бывший № 3 мира не сошел с дистанции, в последних двух сетах он был в тяжелых условиях.

«Мне с самого начала было очень сложно ловить нервы, это было очень сложно», – сказал Карацев. «Я пытался придумать, как играть, а затем в третьем сете он почувствовал себя позади».

Джокович получил травму правой косой мышцы, когда изменил направление в своем третьем раунде с пятью сетами против американца Тейлора Фрица.

Первоначально заявив, что у него мышечный “разрыв”, Джокович снова продвинулся вперед, нокаутировав 14-го Милоша Ронника в следующем раунде в четырех сетах.

В матче с занявшим второе место US Open Сверре Джокович проиграл первый сет на тай-брейке, но затем вернулся на свою позицию и выиграл следующие два сета. Но не обошлось без инцидентов. Не сумев вернуться в пятой игре третьего сета, Джокович разбил ракетку на корте. Но он восстановил самообладание и сыграл, чтобы повернуть третий сет и выйти вперед со счетом два: один.

Мельбурн, Австралия – 16 февраля: Александр Сверев из Германии играет справа среди своих людей. … [+] Одиночный разряд против Новака Джоковича из Сербии в девятый день Открытого чемпионата Австралии по теннису 2021 года, 16 февраля 2021 года, в Мельбурн-парке, Мельбурн, Австралия. (Фото Дэниела Кармана / Getty Images) Getty Images



На тай-брейке четвертого сета Джокович выбил мяч.

Джокович продвинулся против Германии 6: 2.

«До последнего броска, чья это была игра, чей это был матч», – сказал Джокович в интервью суду. «[There were] Много нервов, много давления. Эмоционально, [I] Честно говоря, чувствую себя немного опустошенным. Это была большая война. Поздравляем Саччу с отличным сегодняшним матчем и отличной битвой. Сегодня не повезло, но мы довели друг друга до предела. ”

У него будет два дня отдыха и реабилитации до выхода в полуфинал в четверг. Если он сможет положить конец мечте Кардашьян, он вернется в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису – место, которое он знает.

Джокович выиграл восемь из своих 17 профессиональных турниров Большого шлема Даун Андер, включая последние два.

Рафаэль Надаль, номер 2 Рафаэль Надаль, 5-й в четвертьфинале по результатам жеребьевки, в среду встретится с 5-м Андреем Рублевым, 7-м, Стефаносом Циципасом и 4-м Даниилом Медведевым.