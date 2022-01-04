Первый российский финтех присоединился к пилотам Open API

Финансовые рынки — ММВБ Financial Services и Sravni.ru — будут участвовать в пилотных проектах Российской ассоциации финансовых финансовых технологий (РФФ) по созданию сервисов с использованием открытых API.

В рамках пилотных проектов, организованных RFA, финтех-компании смогут разрабатывать новые финансовые продукты и услуги с участниками в открытой среде API. Со стороны FinTech Association совместно с основными участниками финансовой индустрии разрабатываются открытые API, реализуются пилотные проекты по их тестированию, создается инфраструктурная основа для доверенной открытой банковской среды.

«Финтех-компании, участвующие в испытании открытых API-интерфейсов, получают конкурентные преимущества, такие как возможность обмена данными с крупнейшими игроками финансового рынка и снижение затрат при запуске новых продуктов и услуг. Благодаря унифицированным API-интерфейсам новые партнерские отношения могут быть созданы без каких-либо ограничений. дополнительные затраты на настройку за кейс.Мы рады, что финтех-компании сосредоточились на повышении доступности финансовых услуг для граждан и присоединились к нашим проектам », — прокомментировала Татьяна Жаркова, исполнительный директор Российской ассоциации FinTech.

«Внедрение открытых API-интерфейсов для взаимодействия между рынками и финансовыми компаниями повысит прозрачность рынка, уровень конкуренции и доступность финансовых услуг, что является целью создания платформы финансовых услуг. Используя эти передовые технологии, мы сможем предоставить наши клиенты и партнеры с новыми возможностями. Участие в проекте позволит нам, с одной стороны, значительно улучшить клиентский путь для наших клиентов, а с другой стороны, повысив скорость и качество взаимодействия с нашими партнерами » , — сообщил Игорь Алутин, управляющий директор проекта финансовых услуг ММВБ.

«Приоритетом нашей компании является комфорт, экономия и безопасность для пользователей Sravni.ru. Участие в проекте — отличная возможность для сотрудничества и обмена опытом с основными участниками финансовой индустрии. Такой вид взаимодействия позволит нам создать понятную концепцию и надежные финансовые услуги для широкой аудитории », — сказал Сергей Леонидов, президент и генеральный директор Sravni.ru.