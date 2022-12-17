Первый терминал СПГ в Германии открыт для бизнеса — EURACTIV.com

Альтернативная немецкая инфраструктура, лишенная дешевого российского газа, работает на импорт сжиженного природного газа (СПГ), открывая новую эру в энергетической политике Германии.

Это был туманный и пасмурный день в порту Вильгельмсхафен на Северном море, но все высшие политические деятели Германии в светоотражающих куртках с благоговением смотрели на пирс, построенный с использованием 14 000 тонн стали, 1 500 тонн специально изготовленной стали. труб и 3000 кубометров бетона.

Частный док был построен за несколько месяцев для размещения плавучего СПГ-терминала Hoegh Esperanza, который стал маяком надежды для правительства Германии.

Корабль был построен не только с беспрецедентной скоростью, но и стал важным шагом в стремлении Берлина жить без российского газа в недалеком будущем.

«Сегодня мы делаем очень важный шаг, чтобы обеспечить поставки в Германию», — заявил вице-канцлер Роберт Хабек в субботу (17 декабря). Хабек, канцлер Олаф Шольц и министр финансов Кристиан Линднер, главы правительства Германии, отправились в Нижнюю Саксонию, чтобы открыть первый в стране терминал СПГ.

Охлажденный до -162 °C газ можно сжимать, сжижать и отправлять по всему миру в виде СПГ. Германия, которая получала почти весь свой газ по трубопроводу из России и Норвегии, не имела инфраструктуры, необходимой для возврата СПГ в его газообразную форму.

Когда Россия намеревалась вторгнуться в Украину, сосредоточив войска у ее границ, только что пришедшее к власти новое правительство задалось вопросом: если бы Кремль действовал по своим планам, откуда бы взялся наш газ?

Как понимает EURACTIV, правительство начало рассматривать плавучие терминалы СПГ в начале февраля 2022 года. Действительно, поскольку строительство наземных терминалов СПГ займет много времени, нужен был более быстрый вариант.

Создание значительной новой инфраструктуры в течение года почти беспрецедентно в Германии, и она печально известна общественными проектами, которые резко выполняются с течением времени и с превышением бюджета.

Хабек подчеркнул, что новые СПГ-терминалы «показывают, чего Германия могла бы достичь за несколько месяцев, если бы ей пришлось это сделать».

Шульц зашел так далеко, что ввел новый термин. «Это новый немецкий темп, с которым мы продвигаем инфраструктурные проекты», — сказал он журналистам. «Deutschland-Tempo», новый термин для сопровождения Цайтенвенде.

Закон об ускорении производства СПГ должен стать планом политики. Ускорение планирования, строительства и модернизации добавил Кристиан Линднер, министр финансов страны.

Германия открывает свой первый новый СПГ-терминал Правительство Германии открыло во вторник (15 ноября) свой первый плавучий терминал, построенный в рекордно короткие сроки и предназначенный для приема СПГ в рамках плана Берлина по замене российского газа, с первым регазификационным судном в середине декабря.

Заткнул дыру

Германия, которая импортировала почти 50 миллиардов кубометров в год для собственного потребления из России, рассчитывала, что ее соседи восполнят этот пробел: импорт СПГ через Нидерланды, Бельгию и Францию, а также более крупные поставки из Норвегии.

«Наш газ будет поступать в основном из Норвегии, Соединенных Штатов Америки, Персидского залива и небольшой части из Нидерландов», — сказал Шольц. Sueddeutsche Zeitung.

В целом, два плавучих терминала СПГ, арендованных государством, и частный терминал в Балтийском море позволят дополнительно импортировать СПГ в объеме около 13 млрд кубометров. К зиме 2023 года будут введены в эксплуатацию еще три плавучих СПГ-терминала, а трубопровод будет расширен, увеличив пропускную способность еще на 19 млрд кубометров.

Следующей зимой Германия сможет импортировать около 32 млрд кубометров газа, согласно заявленным мощностям завода по регазификации. Внутренние правительственные документы оценивают максимальную мощность в 44,5 миллиарда кубометров — большой кусок, который вызывает у участников кампании опасения, что Германия сползает к избыточным мощностям СПГ со строительством наземных терминалов СПГ.

пока, Потребление газа в Германии все еще слишком велико, чтобы избежать дефицита газаРанее на этой неделе сетевое агентство страны предупредило, что запасы газа упали ниже 90% на фоне продолжающегося резкого похолодания. Федеральное сетевое агентство предупредило, что как текущее потребление газа, так и умеренный прогноз являются «решающими».

проблемы окружающей среды

Празднования высших политических деятелей Германии были омрачены непрекращающимися экологическими протестами, что потребовало большого присутствия полиции.

Хотя политики хвалили скорость строительства, это произошло за счет неудачной оценки воздействия на окружающую среду.

Активисты опасаются, что эксплуатация плавучего терминала СПГ может нанести серьезный ущерб окружающей среде, например, когда хлор используется для мытья объектов, а затем закачивается в прибрежные воды.

«Для нас это верх невежества», — сказал Константин Зергер из Немецкой организации экологических действий (DUH).

Немецкий закон об ускорении производства СПГ подвергается резкой критике со стороны экологических НПО. Правительство Германии, которое быстро снижает свою зависимость от российского газа, собирается принять закон, который ускорит строительство инфраструктуры СПГ. После этого Германия сможет импортировать СПГ из любой точки мира, что обеспокоит экологические НПО тем, что ее зависимость от ископаемого топлива продлится еще дольше.

[Edited by Frédéric Simon]