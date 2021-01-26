Первый частный космический экипаж, заплативший 55 миллионов долларов за поездку на станцию

Мыс Канаверал, Флорида (AFP) – Во вторник был представлен первый экипаж частной космической станции: трое мужчин платят по 55 миллионов долларов каждый за полет на борту ракеты SpaceX.

Их возглавит бывший астронавт НАСА, который теперь работает в Axiom Space, хьюстонской корпорации, которая организовала полет в январе.

«Это первый частный полет на Международную космическую станцию». Майк Софредини, генеральный директор и президент Axiom, бывший директор программы НАСА по космической станции, сказал: «Это никогда не случалось раньше.

В то время как командующий миссией Майкл Лопес Алегрия хорошо известен в космических кругах, «остальные трое – просто люди, которые хотят иметь возможность отправиться в космос, и мы предлагаем такую ​​возможность», – сказал Софредини Associated Press.

Первый экипаж проведет на космической станции восемь дней, и потребуется день или два, чтобы добраться туда на борту капсулы SpaceX Dragon после взлета с мыса Канаверал.

Россия уже много лет занимается незавершенным туристическим бизнесом, продавая полеты на Международную космическую станцию ​​с 2001 года. Другие космические компании, такие как Virgin Galactic Ричарда Брэнсона и Джеффа Безоса, планируют Blue Origin, чтобы заманить клиентов, которые платят за полеты вверх и вниз, всего несколько минут. Эти поездки – гораздо более доступные с местами на сотни тысяч для миллионов – могут начаться в этом году.

Среди первых клиентов Axiom – Ларри Коннор, предприниматель и технолог из Дейтона, штат Огайо, канадский финансист Марк Пати и израильский бизнесмен Эйтан Степп, близкий друг первого израильского астронавта Илана Рамона, погибшего в результате аварии космического корабля «Колумбия» в 2003 году. .

Суффредини сказал: «Все эти ребята очень вовлечены и делают это на благо своих обществ и стран, поэтому мы очень довольны формированием первой команды из-за их мотивации и интереса».

Он сказал, что каждый из этих первых клиентов намеревается проводить научные исследования на орбите, а также заниматься просветительской деятельностью.

Лопес Алегрия, бывший житель космической станции и капитан космического корабля, описал группу как «группу астронавтов».

Том Круз упоминался в прошлом году как потенциальный член экипажа; Высокопоставленные представители НАСА подтвердили, что он заинтересован в съемках фильма на космической станции. Во вторник не было ни слова о том, догонит ли Круз следующий рейс Axiom. Суффредини отказался от комментариев.

По словам Ловредини, каждый из специальных космонавтов должен был пройти медицинские осмотры и пройти 15-недельную подготовку. 70-летний Коннор станет вторым по возрасту человеком, который полетел в космос, после полета шаттла Джона Гленна в 1998 году в возрасте 77 лет. Он также будет пилотом капсулы под командованием Лопеса Алегриа.

Axiom планирует около двух специальных миссий в год на космическую станцию. Он также работает над запуском собственных будок на станцию, начиная с 2024 года. Эта секция будет отделена от станции, как только НАСА и международные партнеры выведут ее из эксплуатации, и станет ее собственным центром.

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