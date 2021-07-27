Первый человек, обвиненный в соответствии с законом о национальной безопасности Гонконга, осужден по двум пунктам обвинения

24-летний Тон Ин Кит был признан виновным по обвинению в терроризме в том, что на своем мотоцикле он разбил группу полицейских, ранил троих и подстрекал к расколу, за то, что нес большой черный флаг с лозунгом популярного антиправительственного протеста «Освободите». Гонконг, революция нашего времени ».

Коллегия из трех судей, выбранных лидером Гонконга, постановила, что действия Тунга представляют собой «преднамеренный вызов полиции» и были направлены на причинение «значительного вреда обществу».

В качестве первого судебного процесса в соответствии с новым законодательством, опубликованным Пекином 30 июня прошлого года, дело Тонга широко рассматривается как ключевое испытание того, как закон будет применяться и толковаться в суде в ближайшие месяцы.

Большая часть дела зависела от интерпретации судьей флага протеста Тонга. Во вторник судьи объяснили, что этот лозунг – призыв к сплочению, прозвучавший во время антиправительственных и продемократических демонстраций в городе в 2019 году, – был «призван передать сепаратистский смысл» и «способен побудить других к разделению».

Тонг не признал себя виновным по всем обвинениям, связанным с инцидентом 1 июля 2020 года, всего через день после вступления в силу закона. Вердикт Тонга будет объявлен позже. Широкий Закон о национальной безопасности криминализирует акты сепаратизма, саботажа, терроризма и сговора с иностранными силами и предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного заключения. Тунгу было отказано в освобождении под залог, и суд над ним проходил без присяжных, что является значительным отходом от традиций общего права, которым ранее следовала правовая система Гонконга. Как бывшая британская колония, правовая система Гонконга находится под сильным влиянием британского общего права и на протяжении всей своей истории полагалась на суд присяжных. В правительственном отчете за 2003 год отмечалось, что суд присяжных был одной из «ключевых особенностей правовой системы Гонконга». READ Сообщается, что Пентагон выводит самолеты и зенитные орудия с Ближнего Востока. Но в соответствии с Законом о национальной безопасности Пекин может брать на себя вопросы национальной безопасности в особых обстоятельствах – и если речь идет о «государственной тайне или общественном порядке», он может назначить закрытое судебное разбирательство без присяжных. По состоянию на понедельник полиция арестовала 138 человек и предъявила обвинения 76 по закону. Среди арестованных – студенты, активисты, бывшие депутаты, журналисты и юристы. Трем компаниям также были предъявлены обвинения. Это срочная история, впереди еще кое-что.