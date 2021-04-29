Первый элемент китайской космической станции готов к взлету – Spaceflight Now

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Главный блок китайской космической станции упакован в носовой обтекатель тяжелой ракеты Long March 5B, которая должна стартовать поздно вечером в среду (время США), что является первым из 11 запусков для доставки новых космонавтов, припасов, экспериментов и лабораторных единиц для сборки. за пределами орбитального комплекса до конца 2022г.

Базовый блок Тяньхэ, или “Небесная гармония”, станет краеугольным камнем китайской космической станции на низкой околоземной орбите в нескольких сотнях миль над планетой, служа жилым помещением астронавта, компонентом управления и контроля, воздушным шлюзом для выхода в открытый космос и стыковочным портом. Корабли для установки будущих экипажей и грузовых машин.

Полностью объединенный форпост поселений будет весить около 66 тонн, что составляет около одной шестой массы Международной космической станции, и по размеру ближе к бывшей российской станции «Мир», чем к Международной космической станции. Китай добавит к космической станции два исследовательских блока в 2022 году.

Запуск запланирован на один час, начиная с 23:00 по восточному стандартному времени в среду (03:00 по Гринвичу; 11:00 по пекинскому времени в четверг), в соответствии с публично опубликованными уведомлениями о воздушном пространстве. Несколько источников сообщают, что запуск запланирован примерно на 23:18 по восточному стандартному времени (0318 по Гринвичу), хотя китайское правительство не сообщило точную дату запуска.

Китай не объявил о планах прямой трансляции запуска по государственному телевидению.

Запуск базового блока Тяньхэ положил начало самому амбициозному проекту в истории китайской программы пилотируемых космических полетов, которая направлена ​​на создание собственной космической станции после ее закрытия с Международной космической станции, возглавляемой космическими агентствами США и России.

Основной продукт космической станции будет взлетать с самой мощной ракеты-носителя Китая Long March 5B с 10 двигателями, работающими на жидком водороде и керосине. Ракета длиной 176 футов (53,7 метра) Long March 5B в пятницу взлетела к стартовой площадке космического порта Вэньчан на острове Хайнань, самой южной провинции Китая.

Гигантские портальные манипуляторы складываются вокруг ракеты, чтобы наземные группы могли завершить подготовку к взлету. Загрузка жидкого водорода, керосина и жидкого кислорода начнется на Long March 5B за несколько часов до запуска.

Полностью заправленная ракета Long March 5B при запуске будет весить более 1,8 миллиона фунтов (849 метрических тонн). Жидкостные ракетные двигатели будут приводить в действие пусковую установку с платформы с тягой около 2,4 миллиона фунтов, чтобы направить ракету на юго-восток от Вэньчана через Южно-Китайское море.

Четыре одноразовых ускорителя Long March 5B будут сброшены примерно через три минуты после взлета, а полезная нагрузка ракеты снизится примерно за 3 минуты 40 секунд после начала миссии. Охлаждаемая центральная ступень ракеты выведет космический корабль Tianhe на орбиту и развернет модуль космической станции примерно через восемь минут после запуска.

Long March 5B – это вариант китайской тяжелой грузоподъемной ракеты Long March 5, специально разработанный для транспортировки тяжелых предметов с китайской космической станции на орбиту. Long March 5B летает без второй ступени Long March 5, уступая место большому космическому кораблю, умещающемуся под крышкой ракетной полезной нагрузки.

Китай продемонстрировал свою ракету Long March 5B в успешном испытательном полете в мае 2020 года, подтвердив готовность ракеты к запуску компонентов китайской космической станции. Шесть ракет Long March 5 были запущены в различных конфигурациях, и последние четыре миссии Long March 5 были успешными, с пятью удачными в целом.

Устройство Tianhe имеет длину более 54,4 футов (16,6 метра), максимальный диаметр около 13,8 футов (4,2 метра), а его стартовая масса составляет около 49 600 фунтов (22,5 метрических тонны), по данным государственного агентства Xinhua News в Китае. . Агентство. Это самый большой и тяжелый космический корабль, когда-либо построенный в Китае.

Базовая установка аналогична первой секции российской космической станции “Мир”, но космический корабль “Тяньхэ” длиннее и тяжелее.

Одиннадцать задач для начала сборки китайской космической станции включают запуск трех герметичных модулей на ракетах Long March 5B и пополнение запасов с использованием грузовых кораблей Tianzhou, запущенных на ракетах Long March 7 из Вэньчана. В полеты также будут включены капсулы экипажа Шэньчжоу, выпущенные по ракетам Long March 2F из Цзюцюань, внутреннего космодрома в пустыне Гоби во Внутренней Монголии, Китай.

Китай запустил две прототипы космических лабораторий Tiangong в 2011 и 2016 годах для тестирования технологий для постоянно занятой космической станции.

Космическая лаборатория Tiangong 1 принимала экипаж корабля Шэньчжоу в 2012 и 2013 годах, а новейший пилотируемый космический полет в Китае – Shenzhou 11 – состыковался с аппаратом Tiangong 2 в 2016 году.

Всего с 2003 года Китай запустил шесть миссий космонавтов на капсулах Шэньчжоу.

Китай также запустил испытательный полет корабля снабжения Tianzhu, который по своим функциям аналогичен Russia Progress или капсуле SpaceX Cargo Dragon, поддерживающей Международную космическую станцию. Первый грузовой корабль из Тяньчжу взлетел на ракете Long March 7 в 2017 году и пристыковался к космической лаборатории Tiangong 2, продемонстрировав автоматическую стыковку и дозаправку на орбите.

После того, как Tiangong Pathfinders проверила ключевые технологии для китайской космической станции, официальные лица приступили к интеграции комплекса на низкую околоземную орбиту на высоте от 210 миль (340 километров) до 280 миль (450 километров) над Землей.

После того, как космический корабль Tianhe выйдет на орбиту, китайские космические чиновники завершат подготовку к запуску в мае ракеты Long March 7 с кораблем снабжения Tianzhu 2. Грузовой корабль автоматически присоединится к устройству Tianhe через несколько дней после его запуска, укладывая дорожное покрытие. путь к взлету Long March 2F с космической базы Jiuquan. Уже в июне с первым экипажем астронавтов, который посетит только что сформировавшуюся космическую станцию.

Китайские официальные лица заявили, что они выбрали членов экипажа для миссии «Шэньчжоу-12», и астронавты проходят подготовку. Астронавты совершат несколько выходов в открытый космос в рамках своей миссии по установлению связи с космическим аппаратом Тяньхэ на орбите.

В базовом блоке Tianhe есть поручни, которые помогают астронавтам выходить в открытый космос за пределы космической станции.

Китайские официальные лица заявляют, что космическая станция рассчитана на работу более 10 лет. После завершения сборки станция сможет постоянно принимать трех астронавтов с возможностью краткосрочного размещения шести астронавтов на время смены экипажа.

Согласно «Синьхуа», внутренний жилой объем базового блока составляет около 1765 кубических футов (50 кубических метров). Жилая площадь всех трех квартир вырастет до 3884 кубических футов (110 кубических метров). Для сравнения, НАСА сообщает, что жилая площадь МКС составляет 13 696 кубических футов (388 кубических метров).

Одно из двух исследовательских подразделений, которое планируется запустить в следующем году, под названием Wentian, будет иметь воздушный шлюз размером больше, чем основной выход в открытый космос Тяньхэ, а также роботизированный манипулятор для перевозки грузов и проведения научных экспериментов за пределами космической станции.

Другое исследовательское подразделение, названное Mengtian, похоже на Wentian, но имеет специальный воздушный шлюз для транспортировки товаров и инструментов между внутренней и внешней частями космической станции, сообщает агентство Синьхуа.

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