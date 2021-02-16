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Переварено! All-You-Can-Eat появится на Switch, PS4, Xbox One и ПК в марте 2021 года

16 февраля, 2021
Artem Sokolov
Переварено! All You Can Eat наконец-то появится на Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One и Steam 23 марта 2021 года. All You Can Eat, выпущенный в прошлом году для PS5 и Xbox Series X / S, включает в себя все части Overcooked! И переваренный! 2 содержания. Более того, все переработано и будет доступно с частотой 60 кадров в секунду и в разрешениях до 4K.

Для тех, кто любит играть онлайн, эта группа предлагает многопользовательскую онлайн-игру в Overcooked! в первый раз. Кроме того, поддержка кроссплатформенной игры будет добавлена ​​в послепродажном обновлении.Также появятся новые эксклюзивные кухни и поваров, новые сувениры и наборы достижений, а также более широкий спектр специальных возможностей, включая режим помощи.

В режиме помощи добавлена ​​возможность увеличения времени прохождения уровней, улучшения результатов приема пищи, увеличения времени рецептов и возможности остановить истечение срока действия заказа.

Для поклонников кукол “Шведский повар” будет доступен для бесплатной загрузки всем Overcooked! Все игроки могут съесть за ограниченное время.

Узнайте больше о Overcooked! Ознакомьтесь с нашим обзором оригинальной игры и ее сиквела Overcooked! 2.

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Адам Панкхерст – обозреватель новостей IGN. Вы можете следить за ним в Твиттере Вставить твит и дальше Twitch.

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