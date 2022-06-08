Переворачиваем бургер: на следующей неделе откроются точки российского бренда McDonald’s

Одно направление бизнеса процветало в России с тех пор, как западные санкции в связи с вторжением в Украину вынудили сотни иностранных компаний выйти из бизнеса: ребрендинг.
Новая российская альтернатива сети быстрого питания McDonald’s, одна из самых крупных поставок, должна открыть свои первые точки в ближайшие дни, согласно новому отчету.
Подконтрольная государству информационная служба ТАСС сообщила, что 15 июня в Москве и ее окрестностях вновь откроются 15 бывших точек McDonald’s, принадлежащих россиянам, и за ними последуют другие точки. Новое русское название ресторанов не разглашается.
Американская сеть гамбургеров, которая вызвала настоящий ажиотаж, когда открыла свои первые магазины в России после распада Советского Союза 30 лет назад, приостановила работу почти в 850 точках в России в марте, всего через несколько недель после 24 февраля. Вторжение в Украину.
Два месяца спустя компания заявила, что полностью уйдет из России, присоединившись к таким известным брендам, как Amazon, Apple, Starbucks и Heineken.
«Гуманитарный кризис, вызванный войной на Украине, а также ускорившаяся и непредсказуемая операционная среда привели McDonald’s к выводу, что дальнейшее владение бизнесом в России более нецелесообразно и несовместимо с ценностями McDonald’s», — заявила компания в прошлом месяце.
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Компания продала свой бизнес в России Александру Говору.
Согласно сообщению ТАСС, «сеть будет работать под новым брендом и с новыми листинговыми именами, а все сотрудники сохранят работу «на равных условиях» не менее двух лет».
По сообщениям, в компании работало около 62 000 сотрудников по всей стране, когда она закрыла свою деятельность, и, по оценкам, решение об уходе потребует от 1,2 до 1,4 миллиарда долларов.
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