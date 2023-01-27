Переговоры ЕС об ограничении цен на российские нефтепродукты продолжатся на следующей неделе

БРЮССЕЛЬ (Рейтер) — Послы правительств стран Евросоюза обсудили в пятницу предложение Еврокомиссии ограничить цены на российские нефтепродукты с 5 февраля, но не пришли к решению и решили продолжить переговоры на следующей неделе, сообщили дипломаты ЕС.

В четверг Европейская комиссия предложила, чтобы ЕС установил потолок цен в 100 долларов за баррель на российские нефтепродукты премиум-класса, такие как дизельное топливо, и потолок в 45 долларов за баррель на товары со скидкой, такие как мазут. Максимальные цены должны быть согласованы с правительствами ЕС.

«Встреча завершена. Предложение комиссии было обсуждено и будет рассмотрено на следующей неделе. Сегодня никаких выводов сделано не было», — сказал дипломат ЕС.

Ограничение цен на российские нефтепродукты является частью усилий Европейского Союза и Большой семерки (G7) по ограничению экспортных доходов Москвы и, следовательно, ее способности финансировать свое вторжение в Украину, не нарушая глобальных поставок.

5 декабря на российскую нефть был установлен предел цены в 60 долларов за баррель. Оба ценовых потолка работают, не позволяя западным страховщикам и судоходным компаниям страховать или транспортировать партии российской нефти и нефтепродуктов, если они не куплены по цене или ниже предела. .

(Отчетность Яна Стробжевски; редактирование Джейн Мерриман)