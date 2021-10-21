Переговоры между Россией и Талибаном: талибы заручились поддержкой на переговорах в Москве, региональные державы призывают США и их союзников заплатить

Россия, Китай, Пакистан, Индия, Иран и пять бывших советских государств Центральной Азии объединились с талибами, чтобы помочь восстановить страну.
Они сказали: «С пониманием, конечно, главное бремя … должны нести вооруженные силы, которые находятся в этой стране последние 20 лет».
Это важная ссылка на Соединенные Штаты и их союзники, оккупирующие Афганистан после терактов 11 сентября 2001 года.
Вашингтон не захотел участвовать в переговорах по техническим причинам, но заявил, что может присоединиться к будущим раундам.
Понимая, что распространение конфликта из Афганистана может угрожать региональной стабильности, Россия обратилась с призывом к международной помощи.
«Никто не заинтересован в полном замораживании целого государства, которое, в том числе, граничит с СНГ (Содружеством Независимых Государств)», – заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
После возвращения к власти талибы открыли свое правительство и как можно быстрее предприняли шаги, чтобы гарантировать права женщин, утверждая, что они не представляют угрозы для какой-либо другой страны.
«Афганистан никогда не позволит использовать свою землю в качестве плацдарма для угрозы безопасности другой страны», – сказал министр иностранных дел Амир Хан Мутаки.
Заместитель премьер-министра Абдул Салам Ханафи, возглавлявший делегацию, сказал: «Изоляция Афганистана никому не принесет пользы».
Хотя правительства всего мира, включая Россию, отказались официально признать правительство Талибана, в докладе признается «новая реальность» их прихода к власти.
Стремится к влиянию
Инициатива России по переговорам является частью усилий по усилению своего влияния в регионе после ухода США. Его основные опасения – нестабильность в Центральной Азии и приток ВПЛ и исламских экстремистов, действующих из Афганистана.
Россия вела свою катастрофическую войну в Афганистане в 1980-х годах и поддерживает тесные военные и политические связи с бывшими советскими республиками Средней Азии, граничащими с Афганистаном.
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