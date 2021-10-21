Переговоры между Россией и Талибаном: талибы заручились поддержкой на переговорах в Москве, региональные державы призывают США и их союзников заплатить

Россия, Китай, Пакистан, Индия, Иран и пять бывших советских государств Центральной Азии объединились с талибами, чтобы помочь восстановить страну.

Они сказали: «С пониманием, конечно, главное бремя … должны нести вооруженные силы, которые находятся в этой стране последние 20 лет».

Это важная ссылка на Соединенные Штаты и их союзники, оккупирующие Афганистан после терактов 11 сентября 2001 года.

Вашингтон не захотел участвовать в переговорах по техническим причинам, но заявил, что может присоединиться к будущим раундам.

Понимая, что распространение конфликта из Афганистана может угрожать региональной стабильности, Россия обратилась с призывом к международной помощи. «Никто не заинтересован в полном замораживании целого государства, которое, в том числе, граничит с СНГ (Содружеством Независимых Государств)», – заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Возрождение талибов вызвало опасения международного сообщества по поводу возвращения к исламскому правлению в 1990-х годах, когда они запустили движение «Аль-Каида» Усамы бен Ладена и совершили ужасные нарушения прав человека, включая публичное забрасывание камнями и маргинализацию работы и женщин. Школы. После возвращения к власти талибы открыли свое правительство и как можно быстрее предприняли шаги, чтобы гарантировать права женщин, утверждая, что они не представляют угрозы для какой-либо другой страны. «Афганистан никогда не позволит использовать свою землю в качестве плацдарма для угрозы безопасности другой страны», – сказал министр иностранных дел Амир Хан Мутаки. Заместитель премьер-министра Абдул Салам Ханафи, возглавлявший делегацию, сказал: «Изоляция Афганистана никому не принесет пользы». Хотя правительства всего мира, включая Россию, отказались официально признать правительство Талибана, в докладе признается «новая реальность» их прихода к власти. Стремится к влиянию Инициатива России по переговорам является частью усилий по усилению своего влияния в регионе после ухода США. Его основные опасения – нестабильность в Центральной Азии и приток ВПЛ и исламских экстремистов, действующих из Афганистана. Исламское Государство Афганистан – Обеспокоенность в провинции Хорасан усилилась после серии атак, известных как «Исламское государство». Россия вела свою катастрофическую войну в Афганистане в 1980-х годах и поддерживает тесные военные и политические связи с бывшими советскими республиками Средней Азии, граничащими с Афганистаном. Помимо заявления о том, что никакие экстремистские группы не могут действовать из Афганистана, «Талибан» утверждает, что защищает права женщин и меньшинств. Но многим женщинам и девушкам не разрешали ходить на работу или в школу. Во временный кабинет войдут только мужчины.