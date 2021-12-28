Переговоры между США и Россией по безопасности 10 января на фоне напряженности в Украине

Украинские солдаты идут под замаскированной сеткой в траншее на линии отделения от пророссийских повстанцев возле Дебальцево Донецкой области, Украина, пятница, 3 декабря 2021 года.
Андрей Дубчак | AP
ВАШИНГТОН — Официальные лица США и России проведут переговоры по вопросам безопасности в следующем месяце на фоне вызывающего тревогу наращивания российской военной мощи на общей границе с Украиной.
Встреча 10 января будет посвящена соглашениям о контроле над вооружениями, военной деятельности НАТО и России, а также эскалации напряженности вокруг Украины. Встреча пройдет в рамках диалога по стратегической безопасности, объявленного президентом Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным на июньском саммите в Женеве.
«Когда мы садимся поговорить, Россия может изложить свои озабоченности, и мы также изложим наши опасения по поводу деятельности России. Мы будем придерживаться принципа« ничего о наших союзниках и партнерах без наших союзников и наших партнеров ». партнеров, в том числе и Украину », — сказал пресс-секретарь Совета национальной безопасности. NBC News в заявлении.
«Будут области, в которых мы можем добиться прогресса, и области, в которых мы не будем соглашаться. В этом суть дипломатии», — добавил пресс-секретарь, не указав, кто будет руководить обсуждениями из администрации Байдена.
Пресс-секретарь сообщил, что союзники по НАТО присоединятся к дополнительным переговорам, запланированным на 12 и 13 января.
Президент США Джо Байден проводит виртуальные переговоры с президентом России Владимиром Путиным на фоне опасений Запада, что Москва планирует атаковать Украину, во время защищенного видеозвонка из ситуационной комнаты Белого дома в Вашингтоне, США, 7 декабря 2021 года.
Белый дом через Reuters
Ранее в этом месяце Байден и Путин в течение двух часов разговаривали по защищенному видео на фоне сложных вопросов национальной безопасности.
В течение нескольких месяцев Украина предупреждала Вашингтон и европейских союзников о скоплении тысяч российских солдат вдоль ее восточной границы, что имитирует вторжение Москвы в Крым в 2014 году. Аннексия Черноморского полуострова вызвала международный протест и привела к ряду санкций в отношении Москва.
Байден предупредил Путина, что, хотя его администрация не рассматривает возможность отправки американских войск на Украину, вторжение в бывший советский сосед России вызовет экономические и политические контрмеры.
Во время разговора Путин сказал Байдену, что предложение Украины о вступлении в НАТО должно быть отклонено в обмен на заверения в том, что российские войска не будут атаковать.
Украина стремилась присоединиться к самому мощному военному альянсу в мире с 2002 года, и нападение на государство-член рассматривается как нападение на них всех.
Кремль ранее охарактеризовал расширение НАТО на восток как прямую угрозу безопасности, утверждая, что вступление Украины в альянс может привести к перемещению сил НАТО на границах России.
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