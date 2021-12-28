Переговоры между США и Россией по безопасности 10 января на фоне напряженности в Украине

Украинские солдаты идут под замаскированной сеткой в ​​траншее на линии отделения от пророссийских повстанцев возле Дебальцево Донецкой области, Украина, пятница, 3 декабря 2021 года.

ВАШИНГТОН — Официальные лица США и России проведут переговоры по вопросам безопасности в следующем месяце на фоне вызывающего тревогу наращивания российской военной мощи на общей границе с Украиной.

Встреча 10 января будет посвящена соглашениям о контроле над вооружениями, военной деятельности НАТО и России, а также эскалации напряженности вокруг Украины. Встреча пройдет в рамках диалога по стратегической безопасности, объявленного президентом Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным на июньском саммите в Женеве.

«Когда мы садимся поговорить, Россия может изложить свои озабоченности, и мы также изложим наши опасения по поводу деятельности России. Мы будем придерживаться принципа« ничего о наших союзниках и партнерах без наших союзников и наших партнеров ». партнеров, в том числе и Украину », — сказал пресс-секретарь Совета национальной безопасности. NBC News в заявлении.

«Будут области, в которых мы можем добиться прогресса, и области, в которых мы не будем соглашаться. В этом суть дипломатии», — добавил пресс-секретарь, не указав, кто будет руководить обсуждениями из администрации Байдена.

Пресс-секретарь сообщил, что союзники по НАТО присоединятся к дополнительным переговорам, запланированным на 12 и 13 января.