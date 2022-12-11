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Переговоры Пола Уилана с Россией будут продолжены: глава Байдена

11 декабря, 2022
Vsevolod Egorov

Тогда Россия готова обсудить освобождение из тюрьмы морского котика США Пола Уилана. Релиз звезды WNBA Бритни ГринерПотому что «у них есть то, чего они хотят в этом мире», — говорит высокопоставленный чиновник администрации Байдена.

Россия отклонила предложение США освободить Уилана, который находится под стражей по обвинению в шпионаже с 2018 года, но признает, что диалог должен продолжаться, если мы хотим достичь соглашения по другим ключевым вопросам, сказал неназванный чиновник. CNN.

«Мы продемонстрировали непредвзятость, чтобы говорить о том, что у нас действительно есть, и у нас был запрос только на то, чего у нас нет», — сказал чиновник.

В течение короткого времени Гринер прибыла в Техас В пятницу президент России Владимир Путин предположил, что возможно большее.

Путин сказал, что «все возможно», когда его спросили о будущих изменениях, отметив, что «были найдены компромиссы» для обмена звезды «Феникса Меркьюри» на торговца оружием Виктора Боде.

«Мы не отказываемся от продолжения этой работы в будущем», — добавил Путин.

«Может ли это подготовить почву для диалога с США — это отдельный вопрос», — сказал российский лидер. «Мы не собираемся что-то менять в этих переговорах, но они создают определенную атмосферу».

Говоря по телефону с CNN в четверг, Уилан сказал, что не понимает, почему Гринера отпускают, а его нет.
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В четверг 53-летний Уилан сказал, что не понимает, почему он все еще здесь. Содержался в российской колонии Гринер вернулся на американскую землю.

Звезда американского баскетбола был арестован в феврале в московском аэропорту Шереметьево после того, как российские власти обнаружили в его чемодане флаконы с конопляным маслом.

Гринер, который настаивал на том, что он непреднамеренно упаковал масло каннабиса, признал себя виновным в хранении наркотиков и был приговорен к девяти годам исправительно-трудового лагеря в Мордовии.

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«Я глубоко разочарован тем, что не было предпринято больше шагов для моего освобождения, тем более что с момента моего ареста прошло четыре года», — сказал он.

Пол Уилан
Уилан настаивал на своей невиновности с момента ареста в 2018 году.
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«Меня арестовали за преступление, которого никогда не было» — добавил Уилан. «Я не понимаю, почему я все еще сижу здесь».

В четверг президент Байден настаивал на том, что обмен Гринер «не является выбором для возвращения домой ни одного американца».

«Мы не забыли о Поле Уилане. Мы продолжим добросовестно вести переговоры об освобождении Пола», — добавил он.

Администрация Байдена первоначально предложила сделку, которая освободит Крайнера и Уилана, но, как сообщается, переговоры сорвались. над требованиями России Осужденный убийца Вадим Красиков, отбывающий пожизненный срок в Германии, должен быть включен.

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