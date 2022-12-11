Переговоры Пола Уилана с Россией будут продолжены: глава Байдена

Тогда Россия готова обсудить освобождение из тюрьмы морского котика США Пола Уилана. Релиз звезды WNBA Бритни ГринерПотому что «у них есть то, чего они хотят в этом мире», — говорит высокопоставленный чиновник администрации Байдена.

Россия отклонила предложение США освободить Уилана, который находится под стражей по обвинению в шпионаже с 2018 года, но признает, что диалог должен продолжаться, если мы хотим достичь соглашения по другим ключевым вопросам, сказал неназванный чиновник. CNN.

«Мы продемонстрировали непредвзятость, чтобы говорить о том, что у нас действительно есть, и у нас был запрос только на то, чего у нас нет», — сказал чиновник.

В течение короткого времени Гринер прибыла в Техас В пятницу президент России Владимир Путин предположил, что возможно большее.

Путин сказал, что «все возможно», когда его спросили о будущих изменениях, отметив, что «были найдены компромиссы» для обмена звезды «Феникса Меркьюри» на торговца оружием Виктора Боде.

«Мы не отказываемся от продолжения этой работы в будущем», — добавил Путин.

«Может ли это подготовить почву для диалога с США — это отдельный вопрос», — сказал российский лидер. «Мы не собираемся что-то менять в этих переговорах, но они создают определенную атмосферу».

Говоря по телефону с CNN в четверг, Уилан сказал, что не понимает, почему Гринера отпускают, а его нет. АП

В четверг 53-летний Уилан сказал, что не понимает, почему он все еще здесь. Содержался в российской колонии Гринер вернулся на американскую землю.

Звезда американского баскетбола был арестован в феврале в московском аэропорту Шереметьево после того, как российские власти обнаружили в его чемодане флаконы с конопляным маслом.

Гринер, который настаивал на том, что он непреднамеренно упаковал масло каннабиса, признал себя виновным в хранении наркотиков и был приговорен к девяти годам исправительно-трудового лагеря в Мордовии.

«Я глубоко разочарован тем, что не было предпринято больше шагов для моего освобождения, тем более что с момента моего ареста прошло четыре года», — сказал он.

Уилан настаивал на своей невиновности с момента ареста в 2018 году. АП

«Меня арестовали за преступление, которого никогда не было» — добавил Уилан. «Я не понимаю, почему я все еще сижу здесь».

В четверг президент Байден настаивал на том, что обмен Гринер «не является выбором для возвращения домой ни одного американца».

«Мы не забыли о Поле Уилане. Мы продолжим добросовестно вести переговоры об освобождении Пола», — добавил он.

Администрация Байдена первоначально предложила сделку, которая освободит Крайнера и Уилана, но, как сообщается, переговоры сорвались. над требованиями России Осужденный убийца Вадим Красиков, отбывающий пожизненный срок в Германии, должен быть включен.