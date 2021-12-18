Переговоры по ядерной сделке с Ираном могут возобновиться 27 декабря или 3 января — дипломат — Бизнес и экономика

Вена, 17 декабря. Постоянный представитель России при базирующихся в Вене международных организациях Михаил Ульянов сообщил ТАСС в пятницу, что восьмой раунд переговоров в Вене по возобновлению ядерной сделки с Ираном может начаться в конце декабря — начале января 2022 года, комментируя результаты седьмого раунда. разговоров.

«Насчет того, когда возобновятся переговоры, полной ясности нет. Тема даты открыта. Насколько я понимаю, есть два варианта: либо возобновить работу 27 декабря, хотя бы на уровне экспертов, «В рамках восьмого тура, или третьего января следующего года, когда все будут. Мы готовы к этому, и российская делегация готова работать без перебоев».

В пятницу в Вене завершился седьмой раунд переговоров о восстановлении ядерной сделки с Ираном. Стороны подчеркнули, что дальнейшая работа будет сосредоточена на документах, разработанных в ходе предыдущих шести раундов, начиная с июня 2021 года. Было отмечено, что стороны желают восстановить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе в его первоначальной версии.

Российско-американское сотрудничество на переговорах в Вене

Ульянов сказал, что сотрудничество между Россией и США на переговорах в Вене по возобновлению ядерной сделки с Ираном является практическим и отвечает интересам обеих стран.

«Как глава российской делегации я полностью удовлетворен качеством нашего сотрудничества со спецпредставителем США по Ирану Робертом Мэлли, который возглавляет делегацию США на этих переговорах», — сказал он.

Он охарактеризовал усилия двух стран как вселяющие надежду, поскольку они позволили добиться серьезного прогресса в ходе седьмого раунда венских переговоров. «Наше сотрудничество носит чисто практический характер. США и Россия заинтересованы в восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и отмене санкций США, введенных при администрации Дональда Трампа», — сказал Ульянов. «Это основа, на которой мы можем строить сотрудничество. Я надеюсь, что это сотрудничество будет продолжаться».

В пятницу в Вене завершился седьмой раунд переговоров о восстановлении ядерной сделки с Ираном. Стороны подчеркнули, что дальнейшая работа будет сосредоточена на документах, разработанных в ходе предыдущих шести раундов, к июню 2021 года. Было отмечено, что стороны желают восстановить Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе в его первоначальном варианте.

Участники переговоров подчеркнули, что дальнейшая работа будет основываться на документах, подготовленных в ходе предыдущих шести раундов к июню 2021 года.

Совместный всеобъемлющий план действий, также известный как ядерная сделка с Ираном, был подписан между Ираном и пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция) и Германией в 2015 году. В соответствии с соглашением Иран обязался прекратить свою ядерную деятельность и поставить ее под полный контроль Международного агентства по атомной энергии в обмен на отказ от санкций, ранее введенных Советом Безопасности Организации Объединенных Наций, Европейским союзом и США в отношении его ядерной программы. . .

Будущее соглашения оказалось под вопросом после одностороннего выхода Соединенных Штатов в мае 2018 года и односторонних санкций, введенных Вашингтоном в отношении экспорта нефти против Тегерана. Иран утверждал, что все остальные участники, в первую очередь европейцы, игнорировали некоторые из своих обязательств в экономической сфере, что сделало сделку в ее нынешнем виде бессмысленной. Однако она начала постепенно сокращать свои обязательства по соглашению.