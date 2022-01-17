Переговоры с Россией провалились. Но США, НАТО и Украине по-прежнему нужны решения

Комментарий

Поскольку Россия стягивает более 100 000 военнослужащих у своей границы с Украиной, переговоры между официальными лицами США и их российскими союзниками на прошлой неделе зашли в тупик в откровенно угрожающей манере. Но мы должны продолжать работать над смягчением того, что может стать самой большой угрозой безопасности Европы со времен окончания холодной войны.

Россия потребовала гарантии на это НАТО, Альянс холодной войны Находясь лицом к лицу с Советским Союзом, который теперь расширился до 30 членов, он не будет расширяться на бывшее советское пространство. Более того, Владимир Путин настоял на том, чтобы НАТО отказалась от некоторых своих нынешних сил и средств. США и НАТО категорически отвергли эти требования.

На что реально направлены будущие переговоры? У меня есть две рекомендации — помимо поддержания осведомленности, предотвращения и решительности в отношениях с российским диктатором.

Новые идеи для европейской безопасности

Конечно, НАТО не поддастся российскому гнету и не позволит России оказывать влияние на своих ранее подчиненных соседей. Любое согласие на предложенных Путиным условиях было бы неприемлемо.

Однако первое предложение состоит в том, чтобы разработать новые идеи для будущих европейских оборонных структур. В частности, Украина и Грузия не должны быть в НАТО — они не важны для нашей безопасности, они слишком далеко и их трудно защищать — даже если Россия не может принять такое решение.

Неудивительно, что Россия так трепетно ​​относится к их членству (как это бывало) 2008 г., без немедленных сроков) в рамках западных систем безопасности.

Новая концепция будущей европейской безопасности в Восточной Европе будет постоянным нейтралитетом для Украины, Грузии, Молдовы, Азербайджана и, возможно, других стран. России, как и НАТО, нужна новая система обороны, которая поможет обеспечить безопасность Украины, Грузии и других государств региона. Россия должна вывести свои войска из этих стран поддающимся проверке образом (хотя вопрос Крыма должен быть решен, Москва точно не вернет Киеву этот стратегический полуостров в Черном море. Подарил Украине в 1950-х И тогда его «Маленькие зеленые человечки«В 2014).

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Столице Киеву (Украина) и Тбилиси (Грузия) может быть предоставлена ​​некоторая автономия дружественным России регионам этих стран. Как только это случилось, Связанные ограничения Даже если она будет навязана России из-за ее агрессии против соседей, она будет снята «мгновенные» меры Так было бы, если бы Москва впоследствии нарушила свои обещания держаться подальше от этого полного суверенитета и независимости.

Во-вторых, можно пересмотреть то, как НАТО проводит крупномасштабные военные учения, при этом Россия обещает некоторую форму контроля. Непрерывные небольшие, но частые учения хороши для боевой готовности.

Сокращение тренировочных упражнений

Когда силы США тренируются внутри страны, они не проводят Отличные упражнения С десятками тысяч воинов. Они работают на учениях, в которых участвуют сотни или тысячи военнослужащих. Военные силы контролируют свои учебные циклы Статус полка Тренинги в Объединенном подготовительном учебном центре в Луизиане или в Национальном учебном центре в Калифорнии.

Боевые группы ВМФ обычно проводят учения с несколькими надводными кораблями или подводными лодками, обычно не более нескольких тысяч моряков одновременно, даже если задействованы авианосец и авиационная дивизия.

Морские пехотинцы часто тренируются и развертываются, поскольку Разделы морских путешествий Всего около 2200 сотрудников в форме. ВВС (и летные подразделения других служб) обычно проводят обучение на нескольких десятках самолетов.

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Большие учения имеют одну отрицательную сторону: их нужно тщательно танцевать, чтобы удержаться на столе, поэтому большие учения нельзя использовать для проверки способности командиров справляться с неожиданностями. С другой стороны, небольшие упражнения позволят достаточно расслабиться, чтобы решить настоящую проблему. Расширяя небольшие учения, Соединенные Штаты и их союзники могли лучше действовать, имитируя непредсказуемость войны.

Конечно, в общении с Путиным мы должны твердо стоять на своем. Но в некоторых отношениях мы должны быть творческими и гибкими. Доли высоки, и этот кризис необходимо уменьшить таким образом, чтобы устранить его первопричины.

Майкл О’Хэнлон, Старший коллега Член Института Брукингса и группы участников USA TODAY, «Боевые искусства в эпоху мира: великая стратегия США и ресторан результатов«Подпишитесь на него в Твиттере: IcMichaelEOHanlon