Передовые российские технологии были захвачены украинской армией, предоставляя военную тайну

Передовая российская система радиоэлектронной борьбы попала в руки украинских военных, что может помочь раскрыть секреты одной из самых крутых российских военных технологий.

Украинский сайт по отслеживанию вооружений опубликовал картинка в твиттере Под предлогом демонстрации комплекса РЭБ «Красуха-4», захваченного украинской армией под Киевом, в районе под названием Макарев. Усовершенствованное устройство, по-видимому, было найдено отдельно от стоянки его грузовика, покрытое палками и ветвями деревьев в качестве первоначального типа маскировки.

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То Красуха-4 Это наземная система радиоэлектронной борьбы, созданная кремлевской компанией КРЭТ. Он способен обнаруживать и блокировать радары спутников-шпионов, самолетов и дронов. Он также может блокировать GPS, радио и телефонные сигналы, оставляя связь врагов в темноте.

Теоретически размещение «Красухи-4» под Киевом затруднит украинским и международным разведывательным системам наблюдение за российскими войсками вблизи столицы, за которые последние несколько недель ведутся ожесточенные бои.

Система не только не позволяет воздушным радарам сканировать землю, но также может привести к тому, что дроны потеряют управление и разобьются. это Он сказал Он имеет радиус действия 300 километров (186 миль) и настолько мощный, что может нанести физический ущерб оборудованию связи.

Стремясь понять секреты этой технологии, захват Красухи-4 уже привлек внимание НАТО. По данным британской газеты Guardian, система радиоэлектронной борьбы уже транспортируется автомобильным транспортом на базу ВВС США в Германии, откуда она будет доставлена ​​в США для более тщательного изучения военными инженерами. телеграф.