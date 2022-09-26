Перенаправление российской нефти из-за санкций ЕС усложнит отгрузку судов От Reuters

© Рейтер. ФОТОГРАФИЯ: Освещенная свая на нефтебазе «Роснефти» за пределами города Нефтигорск в Самарской области России, 6 сентября 2022 года. REUTERS/Alexander Manziuk



Авторы Джеслин Лир и Эмили Чоу

СИНГАПУР (Рейтер) — Нефтяные рынки готовятся к самому большому сдвигу в мировых торговых потоках за всю историю, поскольку почти 3 миллиона баррелей в день российских и нефтепродуктов придется перенаправлять на рынки за пределами Европы и стран с развитой экономикой, когда санкции Евросоюза вступят в силу в будущее. месяцев, сказали руководители Vitol.

Европейский союз должен запретить импорт российской нефти к 5 декабря и российских нефтепродуктов к 5 февраля, лишив Россию доходов от продажи нефти и вынудив одного из крупнейших мировых производителей и экспортеров нефти искать альтернативные рынки. «Большая семерка» во главе с Соединенными Штатами планирует сохранить российскую нефть доступной и сократить перебои с поставками, которые могут привести к росту цен, путем введения предельных цен на российский экспорт.

Рассел Харди, исполнительный директор Vitol, сказал, что российская нефть будет перенаправлена ​​в Азию и на Ближний Восток, а азиатская продукция будет экспортироваться в Европу в результате изменения торговых потоков.

Однако Джованни Сирио, руководитель отдела глобальных исследований Vitol, заявил на конференции APPEC 2022, что около двух миллионов баррелей в день российской нефти и один миллион баррелей в день нефтепродуктов придется направлять в другое место, что окажет давление на судоходный сектор.

Он сказал, что средний путь экспорта российской нефти в Европу составляет около семи дней, а если экспорт дойдет до Азии, то он будет в три раза больше за 21 день.

По его словам, это соответствует примерно 3-процентному увеличению грузоперевозок, измеряемых в тоннах/милях. Тонно-миля определяется как одна тонна груза, перевозимого на одну милю, и отражает объем и расстояние перевозки.

По его словам, основной проблемой для торговых домов является нехватка небольших судов типа «Афрамакс», необходимых для отгрузки нефти из российских портов, добавив, что количество судов, необходимых для этой торговли, вырастет на 10%, или почти на 70 судов типа «Афрамакс».

«Уже есть много стимулов для изменения размеров судов с Aframax на Vs (очень большие танкеры для сырой нефти), которые будут более доступными», — сказал Серио. Однако, добавил он, для более крупных судов потребуются пересадки с одного корабля на другой.

Он сослался на обострение узких мест из-за санкций, затрагивающих европейские судоходные компании, страховые компании и поставщиков финансовых услуг, поскольку они не позволяют им участвовать в торговле российской нефтью с другими регионами.

Серхио сказал, что миру придется иметь дело с меньшими поставками, если российскую нефть нельзя будет перенаправить из-за частичных или полных ограничений, таких как страны, считающие «политически неприемлемыми» покупать нефть.

Трихару Сусило, специальный советник министра энергетики и минеральных ресурсов Индонезии, сообщил агентству Рейтер, что крупная индонезийская государственная энергетическая компания Pertamina, которая рассматривает возможность покупки российской нефти, все еще оценивает технические аспекты пригодности нефти для систем нефтепереработки и двигательных установок.

«В настоящее время есть планы по решению этих технических аспектов, которые продолжаются, но не идентифицированы», — сказал он.

Министр энергетики Индонезии ранее заявил, что правительство готово покупать дешевую нефть любой страны, хотя пока не закупало российскую нефть, потому что «товаров нет в наличии».