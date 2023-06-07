Перенаправленный рейс Air India в Сан-Франциско застрял в России

Рейс 777 авиакомпании Air India направился в США в отдаленный российский аэропорт с 216 пассажирами на борту. Фото/Дэниел Эллидот, Unsplash

Рейс Air India, следовавший из Дели в США, вчера был вынужден совершить незапланированную посадку в отдаленном российском городе Магадан из-за технической неисправности Boeing 777 в полете.

Авиакомпания сообщила во вторник вечером, что более 200 пассажиров и членов экипажа сейчас находятся в российских отелях в ожидании замены.

На рейсе AI173 авиакомпании Air India от 6 июня, выполнявшем рейс между Дели и Сан-Франциско, возникла техническая проблема в одном из двигателей. Рейс, на борту которого находились 216 пассажиров и 16 членов экипажа, изменил направление и благополучно приземлился в аэропорту Магадана в России.

Предполагается, что среди пассажиров есть граждане США, и их «поддерживают на земле», поскольку авиакомпания находит альтернативный транспорт.

Тем не менее, это преобразование, вероятно, столкнется с некоторыми препятствиями, которые необходимо преодолеть.

Опасения «назревающего кризиса» американских граждан на борту самолета изменили его траекторию.

Из-за продолжающейся войны России с Украиной сеть полетов между Сибирью и США сильно изношена. Почти все прямые рейсы между Россией и США остановлены с момента вступления в силу санкций в марте 2022 года.

Некоторые авиакомпании призвали запретить рейсам, направляющимся в США, летать над российским воздушным пространством в случае такого инцидента, назвав его «назревающим кризисом».

Ранее в этом году NPR сообщило, что Государственный департамент имеет дело с растущим числом американцев, удерживаемых в России по сфабрикованным обвинениям, чтобы позже использовать их в качестве рычага в переговорах со страной, выступающей против войны.

Но самой насущной проблемой является влияние санкций на возможность ввоза в Россию авиазапчастей.

Рейсы из Сан-Франциско перенаправлены в аэропорт Магадана Сокол, Россия. Фото / Сергин В. Креатив Коммонс

Не исключено, что в магаданском аэропорту Сокол возникнет нехватка запчастей для Boeing 777 американского производства. Получить новые запчасти в Россию будет сложно.

United American Airlines приостановила свой маршрут Дели-Сан-Франциско после того, как невозможность летать через российское воздушное пространство сделала его коммерчески невыгодным.

Хотя Air India не подвергается таким же наказаниям, как американские авиакомпании, ранее на этой неделе на ежегодной конференции Международной ассоциации воздушного транспорта были высказаны опасения по поводу маршрута.

В понедельник генеральный директор United Скотт Кирби заявил журналистам в Стамбуле, что хотел бы запретить всем самолетам с американскими гражданами летать над российским воздушным пространством.

«Что произойдет, если в России приземлится самолет с известными американскими гражданами на борту?»

Перспектива перенаправить американцев в российские аэропорты, по словам Кирби, была «назревающим кризисом, и я думаю, что мы должны решить эту проблему до того, как кризис произойдет».

Кризис, похоже, носит скорее логистический, чем дипломатический характер, поскольку Air India пытается найти альтернативные маршруты для своих 216 пассажиров, которые летят в Сан-Франциско.

С Air India связались для получения дополнительных комментариев, но заявили, что все пассажиры опираются на землю.