Перенос святой иконы свидетельствует о новом влиянии русского православия при путинском правлении.

МОСКВА (Рейтер) — Решение президента Владимира Путина перенести одну из самых святых икон России из музея в московский собор подчеркивает его растущую зависимость от церкви, поскольку война в Украине затягивается, но вызывает обеспокоенность по поводу безопасности музея. хрупкий артефакт.

Подчеркнув ее значимость для верующих, в прошлом месяце Путин распорядился передать на год из Третьяковской галереи в Москву Русской православной церкви «Троицу» Андрея Рублева.

В воскресенье, Троицкое воскресенье в этом году, произведения искусства 15-го века займут свое место в Храме Христа Спасителя, огромной церкви, которая была взорвана при Иосифе Сталине, но восстановлена ​​в 1990-х годах после распада Советского Союза.

Перенос самой известной иконы России, на которой изображен дуб Мамре, где три ангела посетили Авраама в Книге Бытия, подчеркивает, насколько тесно переплелись политика и религия во время войны.

«Путин заинтересован в том, чтобы Церковь была на его стороне в этой войне, чтобы показать свое уважение к Церкви», — сказала Регина Эльснер, богослов и исследователь Русской православной церкви в берлинском Центре восточноевропейских и международных исследований. .

«Путину нужно показать, что война — это не его личная военная деятельность, а есть более высокая метафизическая миссия в России, которую он пытается выполнить».

Российские пропагандисты использовали христианские символы борьбы с сатаной и антихристом, чтобы попытаться заручиться поддержкой войны, которая затянулась гораздо дольше, чем предполагали Кремль или Запад.

Путин представляет войну как борьбу за выживание России. Запад говорит, что хочет помочь Украине победить Россию на поле боя, но не хочет уничтожать Россию. Украина заявляет, что хочет, чтобы все российские солдаты были изгнаны с ее территории.

После пребывания во Христе Спасителе икона будет перенесена в Свято-Троицкую Лавру.

Кремль и церковь отказались от комментариев.

Русский памятник

Спустя чуть более века после прихода к власти большевиков-атеистов в результате Октябрьской революции 1917 года глава Московской и Всероссийской церкви патриарх Кирилл заявил, что о возвращении иконы верующие могут только мечтать.

Кирилл, близкий союзник Путина, описывает войну как «метафизическую» битву за выживание России против злого и декадентского Запада, который стремится уничтожить Россию.

Некоторых беспокоит влияние церкви — и беспокойство по поводу потенциального вреда хрупкой иконе.

Значение иконы для России наравне с «Моной Лизой» Леонардо да Винчи для европейской культуры, заявила Рейтер Ксения Коробеникова, российский искусствовед, которая высказалась против передачи на своем канале, посвященном искусству.

Коробеникова выразила обеспокоенность по поводу условий, в которых будет храниться икона, заявив, что в Третьяковской галерее к ней присматривают специалисты «реанимации».

Она язвительно заметила, что русские лидеры на протяжении веков обращались к иконам в трудных ситуациях в надежде добиться победы.

«Возможно, здесь есть что-то подобное», — сказала Коробеникова Рейтер. «Теперь у Церкви совершенно новый уровень власти. Если Церковь чего-то просит, то, скорее всего, они (руководители России) не могут отказать».

Церковь заявила, что в Московском соборе будет установлен необходимый контроль, и что сотрудники Третьякова будут следить за произведением искусства во время его пребывания.

Но в конце прошлого месяца протоиерей и председатель экспертного совета Московского Патриархата по церковному искусству, архитектуре и реставрации был уволен «за воспрепятствование проносу иконы» в собор.

Российские искусствоведы выступили против удаления иконы, заявив, что нет возможности безопасно транспортировать работу, сделанную из векового дерева и требующую строгого контроля температуры и влажности, на большие расстояния.

Члены Совета по культуре при Российской академии наук написали в открытом письме министру культуры России Ольге Любимовой: «Шедевры русской иконописи и национальные святыни не должны подвергаться неоправданному риску».

«Единственно подходящее место для размещения иконы «Троица» Андрея Рублева — это залы Третьяковской галереи, что подтверждается почти вековой практикой».

(Репортаж Рейтер в Москве и Люси Папахристу в Гданьске); Под редакцией Джея Фолконбриджа и Марка Поттера

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