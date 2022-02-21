Перепись российских войск — неточная наука.

В настоящее время Соединенные Штаты считают, что у России в Украине или рядом с ней находится 190 000 военнослужащих, что почти вдвое больше, чем в январе. оценка Об этом заявил в пятницу посол США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Майкл Карпентер.

Это намного больше, чем 150 000 военнослужащих, о которых говорил президент Байден ранее на этой неделе, и 100 000 в январе.

Но официальные лица США заявили, что новое число включает в себя некоторые силы, которые ранее не учитывались, в первую очередь российские силы в Крыму, а также сепаратистские силы во главе с российскими военными в Донбассе, части восточной Украины, которую они контролируют с 2014 года. Чиновники подробно описали эти силы.

По словам официальных лиц США, знакомых с разведданными, в новое число также включены некоторые дополнительные войска, переброшенные в Беларусь. По словам представителя министерства обороны, боевые силы увеличились. В настоящее время насчитывается от 120 до 125 тактических батальонов по сравнению с 83 ранее в феврале.