В настоящее время Соединенные Штаты считают, что у России есть до 190 000 военнослужащих в Украине или вблизи нее, что почти вдвое больше, чем в январе. оценка Об этом заявил в пятницу посол США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Майкл Карпентер.
Это намного больше, чем 150 000 военнослужащих, о которых говорил президент Байден ранее на этой неделе, и 100 000 в январе.
Но официальные лица США заявили, что новое число включает в себя некоторые силы, которые ранее не учитывались, в первую очередь российские силы в Крыму, а также сепаратистские силы во главе с российскими военными в Донбассе, части восточной Украины, которую они контролируют с 2014 года. Чиновники подробно описали эти силы.
По словам официальных лиц США, знакомых с разведданными, в новое число также включены некоторые дополнительные войска, переброшенные в Беларусь. По словам представителя министерства обороны, боевые силы увеличились. В настоящее время насчитывается от 120 до 125 тактических батальонов по сравнению с 83 ранее в феврале.
Перепись российских войск — неточная наука. Размер российских батальонов может варьироваться в зависимости от их роли. Официальные лица заявили, что, хотя в последние недели Россия прилагала меньше усилий для сокрытия передвижений войск, перемещая части днем, а не ночью, Соединенные Штаты не отслеживали всю боевую подготовку России.
По мнению сторонних аналитиков, Россия также заблокировала некоторые средства контроля за движением российских железных дорог, которые использовались для подсчета сил, направляющихся к границе с Украиной и от нее.
Представитель министерства обороны США заявил, что около 75 000 российских военнослужащих за пределами Украины находятся в боевых порядках, готовых начать крупномасштабное вторжение в течение нескольких дней.
Официальные лица США и союзников разделились во мнениях относительно того, планировала ли Россия вторжение, направленное на оккупацию большой территории страны, или же она просто хотела укрепить свой контроль в регионе Донбасса. Но представитель Минобороны сказал, что внутри российских сил за пределами Украины есть резервные подразделения, которые представляют собой виды сил, которым будет поручено не захват новой территории, а оккупация. Даже когда Россия продемонстрировала вывод одних войск, она подтолкнула другие ближе к границе.
В последние дни Россия перебросила системы ПВО, дальнобойную артиллерию и армейские подразделения в районы, расположенные примерно в 18 милях от границы с Украиной, особенно в районе, где границы Украины сходятся, сказал Томас Буллок, старший аналитик по открытым источникам в Jane’s. и Россия.
«Сейчас очень трудно спрятаться, потому что весь мир наблюдает за происходящим и перемещает много оборудования», — сказал г-н Буллок.
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