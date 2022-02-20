По словам официальных лиц США, знакомых с разведданными, в новое число также включены некоторые дополнительные войска, переброшенные в Беларусь. По словам представителя министерства обороны, боевые силы увеличились. В настоящее время насчитывается от 120 до 125 тактических батальонов по сравнению с 83 ранее в феврале.

Перепись российских войск — неточная наука. Размер российских батальонов может варьироваться в зависимости от их роли. Официальные лица заявили, что, хотя в последние недели Россия прилагала меньше усилий для сокрытия передвижений войск, перемещая части днем, а не ночью, Соединенные Штаты не отслеживали всю боевую подготовку России.

По мнению сторонних аналитиков, Россия также заблокировала некоторые средства контроля за движением российских железных дорог, которые использовались для подсчета сил, направляющихся к границе с Украиной и от нее.

Представитель министерства обороны США заявил, что около 75 000 российских военнослужащих за пределами Украины находятся в боевых порядках, готовых начать крупномасштабное вторжение в течение нескольких дней.

Официальные лица США и союзников разделились во мнениях относительно того, планировала ли Россия вторжение, направленное на оккупацию большой территории страны, или же она просто хотела укрепить свой контроль в регионе Донбасса. Но представитель Минобороны сказал, что внутри российских сил за пределами Украины есть резервные подразделения, которые представляют собой виды сил, которым будет поручено не захват новой территории, а оккупация. Даже когда Россия продемонстрировала вывод одних войск, она подтолкнула другие ближе к границе.