Перехваченный разговор российских военных свидетельствует о недовольстве неисправным оборудованием и украинскими бомбардировками

Российские оккупанты в городе Попасная Луганской области

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Слышно, как один из оккупантов говорит, что ночью попал под шквальный огонь украинских вооруженных сил и жаловался на нехватку личного состава.

«У нас здесь целый день дежурят трое», — сказал один из выступавших, предположительно российский военный, в кадре перехвата.

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«Спать почти некогда. Если бы так, что одни были здесь, а другие — там. А то эти трое всю ночь дежурят, а четверо — там. Утром, когда мы вышли, они начали [pounding] Нас с АГС (Gnade Grenade Systems). Сначала они попали в поле, потом подходили все ближе и ближе. Вокруг ходили какие-то «транзитеры». Они не только били нас, они били нас тоже [pummeled] Кто-то еще там».

Другой участник беседы ответил, что под обстрел также попала находившаяся рядом с ними танковая часть.

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«Раз 200, раз 300», — сказал другой участник, имея в виду российскую военную символику для погибших и раненых.

«что они [struck] Ночью. Приехала разведывательная группа и произвела диверсию. Они показали нам все. И он нам все рассказал. Нет ничего, что стоило бы взять и оставить с собой. Мусор повсюду. Либо (аппарат) едет и не стреляет, либо стреляет и не едет».

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Несколько перехваченных переговоров российских военных показали, что боевой дух захватчиков был низким и быстро ухудшался из-за тяжелых потерь и плохого снабжения. Военные эксперты отметили, что плохая логистика российской армии была основным фактором их потерь в битве за Киев.

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