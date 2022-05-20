Переходите на TSMC, чтобы получить больше скорости и меньше энергии

Этим вечером в Китае сгущается тьма ночи, и Qualcomm проводит мероприятие, посвященное запуску ориентированного на мобильные устройства продукта, который они называют «Ночь львиного зева». Главным событием является анонс их новой флагманской SoC Snapdragon 8+ Gen 1. Обновление среднего поколения для их флагманской SoC для смартфонов Snapdragon 8 Gen 1, 8+ Gen 1 следует ежегодной традиции Qualcomm выпускать обновления продукта для повышения производительности. и дать партнерам что-то новое для работы во второй половине года. В частности, в этом году мы ожидаем очень заметных изменений чипов от Qualcomm.

В отличие от предыдущих поколений, когда Qualcomm только что выпустила корпус с более высокой скоростью, чем имеющийся у него кремний, в 2022 году у нас есть о чем поговорить посерьезнее. Qualcomm полностью преобразовала литейные производства, перейдя от Samsung к TSMC, и в результате была представлена ​​новая форма. Благодаря этому Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 получает некоторый разовый выигрыш в производстве, позволяя им управлять производительностью процессора и графического процессора при одновременном снижении энергопотребления.

Флагманские SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Южная нефтяная компания Львиный зев 8+ 1-го поколения Снапдрагон 8 первого поколения Процессор 1x Кортекс-X2

@ 3,2 ГГц 3x Кортекс-A710

@ 2,8 ГГц 4x Кортекс А510

@ 2,0 ГГц 6 МБ SL3 1x Кортекс-X2

@ 3,0 ГГц 3x Кортекс-A710

@ 2,5 ГГц 4x Кортекс А510

@ 1,8 ГГц 6 МБ SL3 графический процессор Адрено

(На 10% выше скорость бега) Адрено ЦСП/НПУ шестиугольник шестиугольник объем памяти

мастер 4x 16-битный канал @ 3200 МГц LPDDR5 / 51,2 Гбит/с 4 МБ кэш-памяти системного уровня Интернет-провайдер/камера Трехспектральный 18-битный интернет-провайдер 1x 200 МП или 108 МП с ZSL

или

64 + 36 МП с ZSL

или

3x 36 МП с ZSL Видео 8K HDR и непрерывная съемка 64MP зашифровать /

расшифровать 8K30/4K120 10-бит H.265 Долби Вижен, HDR10+, HDR10, HLG 720p960 бесконечная запись Встроенный модем Х65 компактный (5G NR Sub-6 + mmWave)

DL = 10000 Мбит/с

UL = 3000 Мбит/с отвертка; лечить ТСМС 4 нм 4нм Самсунг

Быстро углубившись в спецификации, новый Snapdragon 8+ Gen 1, по сути, является оригинальным Snapdragon 8 Gen 1, перенесенным с 4-нм линейки Samsung на одну из 4-нм линейки TSMC. В более нормальных условиях такой сдвиг, вероятно, был бы незаметен — или, в лучшем случае, забавным упражнением в поиске высококачественных корпусов, — но для флагманской SoC Qualcomm это даже более важно.

В то время как официальных источников и заявлений о качестве 4-нм техпроцесса Samsung немного, неофициально стало ясно, что 4-нм техпроцесс Samsung не оправдал ожиданий. Это вызвало каскадный эффект на чипах, выполненных на технологическом узле, в результате чего оригинальный Snapdragon 8 Gen 1 развивает конвергенцию энергопотребления, и Exynos 2200 от Samsung ничем не лучше. Наоборот, по всем признакам Процесс TSMC N4 Он выглядит великолепно, с оптически сдутой конструкцией узла, созданной на основе успешных и очень высокопроизводительных технологий TSMC.

В результате этого разрыва в производительности между 4-нанометровыми узлами Samsung и TSMC Qualcomm делает необычный шаг (по существу) переноса своей высокопроизводительной SoC на фабрику TSMC. Что, хотя и не является строго необходимым — у Qualcomm большой импульс, а 8 Gen 1 хорошо продается — безусловно, это мудрый шаг для компании. Qualcomm сталкивается с особенно жесткой конкуренцией в этом поколении MediaTek, которое имеет лидирующий уровень Размеры 9000 SoC Это был основной продукт 4-нм узла TSMC. Это дает MediaTek явное преимущество по сравнению с оригинальным 8 Gen 1, которое Qualcomm рада отменить.

В конечном счете, переключение между фабриками дает Qualcomm возможность улучшить исходную версию 8 Gen 1 с обоих концов спектра, что приведет к появлению Snapdragon 8+ Gen 1. Что касается производительности, узел TSMC дает им легкую возможность нарастить производительность. Тактовая частота процессора и графического процессора для еще большей производительности. Основное ядро ​​Cortex-X2 теперь работает на 7% быстрее, на частоте 3,2 ГГц, в то время как комбинации A710 и A510 показали значительно более высокие скорости соединения, примерно на 12% каждая. Теперь даже самые медленные ядра A510 могут работать на частоте 2 ГГц. Разгон графического процессора также был разогнан аналогичным образом, и, хотя Qualcomm не раскрывает конкретные тактовые частоты, они подтвердили, что блок графического процессора Adreno 8+ Gen 1 был на 10% выше, чем у оригинального 8 Gen 1.

Но, во всяком случае, основная часть прибыли Qualcomm от перехода на контрактное производство вкладывается в снижение энергопотребления. Что-то вроде болезненного вопроса с 8-м поколением, лучший 4-нм процесс TSMC означает, что Qualcomm видит значительно более низкое энергопотребление благодаря своей изочастотной SoC.

Официально Qualcomm заявляет о 30-процентном повышении энергоэффективности как графического процессора, так и процессора. Хотя, как упоминалось ранее, это делается на изочастоте и не принимает во внимание более высокие тактовые частоты 8+ Gen 1. для Qualcomm Экономия энергии по-прежнему значительна. В целом, компания рекламирует снижение энергопотребления SoC на 15% в рамках «практических моделей использования» по сравнению с оригинальным 8 Gen 1, что, в свою очередь, должно улучшить время автономной работы в телефонах, использующих новую SoC.

После этого официальная спецификация 8+ Gen 1 не отражает каких-либо физических изменений конфигурации SoC по сравнению с исходным чипом. Таким образом, мы по-прежнему смотрим на тот же встроенный модем X65 5G, тот же интернет-провайдер Spectra и те же блоки кодирования/декодирования видео (извините, банда, поддержки AV1 пока нет!). Таким образом, хотя в этом году был создан новый продукт обновления среднего поколения, в 8+ Gen 1 нет никаких новых функций, о которых можно было бы говорить.

Что касается производительности SoC, Qualcomm официально заявляет об улучшении производительности GPU и CPU на 10% благодаря вышеупомянутому увеличению тактовой частоты. Хотя на прошлой неделе мы не смогли присутствовать на тестовой сессии Qualcomm, цифры производительности, опубликованные компанией, примерно соответствуют этим заявлениям. Результаты Qualcomm Geekbench 5 на несколько процентов выше, чем мы оценивали в декабре в 8 Событие по запуску Gen 1, хотя заметно, что в PCMark они не набрали намеренно более высокие баллы. Показатели производительности графического процессора также неоднозначны: некоторые официальные результаты Qualcomm приближаются к нашим исходным результатам 8-го поколения, но я не решаюсь слишком много читать об этом, учитывая, насколько велика разница между пиковым и непрерывным тестированием в результатах графического процессора. Как всегда, последнее слово должно принадлежать независимому стороннему тестированию, хотя Qualcomm не утверждает ничего необоснованного, учитывая улучшения тактовой частоты и теплового вакуума, полученные при переходе на TSMC.

Наконец, потребители смогут впервые взглянуть на устройства Snapdragon 8+ Gen 1 в третьем квартале этого года. По данным Qualcomm, несколько обычных подозреваемых подписались на выпуск телефонов на базе новой SoC, включая Asus, Motorola, OnePlus, Honor и Xiaomi.