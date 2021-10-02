Перл Тайтл, эксперт по подозрительным документам, скончалась на 104-м году жизни.

Перл Лили Кесслер родилась 29 августа 1917 года на Манхэттене и выросла в Бруклине. Ее родители были еврейскими иммигрантами из Европы: ее отец Гарри был портным из Австрии, а мать, Йетта (Фейгенбаум) Кесслер, покинула Польшу, когда ей было два года.

В 1938 году Перл работала в бухгалтерском отделе компании во Флэтайрон-билдинг на Манхэттене, когда она встретила своего будущего мужа. Он пришел к ней в офис, чтобы арендовать и отремонтировать, и пока он был там, он попросил ее пообедать. Хотя они не вышли той ночью, он вернулся на следующий день и сказал ей: «Приди и поработай для меня, и я выйду за тебя замуж».

Вскоре она пошла к нему на работу, и они поженились в 1943 году, когда мистер Тайтелл служил в армии.

В 1950 году в бизнесе Tytells произошли серьезные изменения.

Адвокаты Элджера Хесса, бывшего чиновника Госдепартамента, который был признан виновным во лжи большому жюри о передаче секретной информации коммунистическому агенту, и Уитакера Чемберса наняли мистера Титула, чтобы доказать, что стиль пишущей машинки может быть воспроизведен. При вынесении приговора г-н Хесс обвинил Чемберса в совершении «подделки пишущей машинки», в результате чего документы выглядели как написанные на пишущей машинке г-на Хесса.

Г-н Тайтелл потратил два года на создание пишущей машинки с типографским стилем, неотличимым от стиля Вудстока г-на Хисса, чтобы доказать, что оспариваемые документы могли быть сфабрикованы. Г-жа Тайтелл исследовала части и характеристики линий, которые следует повторять. Их работа стала основанием для апелляции г-на Гесса, хотя в конечном итоге она не увенчалась успехом.

После случая с Хиссом г-жа Тайтелл прошла курсы по бумаге, фотографическим чернилам, а также стилям письма и рукописного ввода. В 1951 году пара открыла Лабораторию сомнительных документов Тителла, которая стала центром ее работы, а в конечном итоге и бизнеса ее сына. В 1960-х годах она окончила Нью-Йоркский университет со степенью бакалавра и магистра.

«Почерк говорит со мной», – сказала она Daily News. «Как пишущие машинки, чернила и бумага».