Чемпионат Европы по керлингу Le Gruyère AOP 2022 пройдет в Перми, Россия, с субботы 19 по субботу 26 ноября 2022 года.

Пермь расположена на берегу реки Камы недалеко от Урала. Город является крупным административным, промышленным, научным и культурным центром, в котором проживает более миллиона человек.

Чемпионат Европы по керлингу Le Gruyère AOP 2022 года будет проходить на двух объектах. Дивизион А будет проходить на 6000-местном «Молот Арене» — многофункциональном объекте, где проводятся хоккейные и баскетбольные соревнования. В секции Б разместится ледовая арена Сухарева на 860 мест.

Президент Всемирной федерации керлинга Кейт Кейтнесс сказала: «Мы рады провести еще одно крупное мероприятие в России в следующем сезоне. Я уверена, что Пермь станет отличным местом для проведения нашего чемпионата Европы, и мы с нетерпением ждем возможности снова поработать с Российской федерацией керлинга, которая полностью соблюдать Оргкомитет, чтобы обеспечить успех нашей Европейской федерации керлинга. Наше крупнейшее событие в календаре».

Последним международным турниром по керлингу, который принимала Россия, стал чемпионат мира по керлингу среди юниоров в Красноярске в 2020 году. Это будет второй чемпионат Европы, который пройдет в России, первый из которых пройдет в Москве в 2011 году.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края, отметил: «Она любит край и умеет проводить крупные спортивные мероприятия на самом высоком уровне, а пермские болельщики считаются одними из лучших в стране. Ежегодно мы проводим соревнования по многим видам спорта.

«Чемпионат Европы по керлингу станет ярким и увлекательным событием на спортивной карте региона. Я благодарен Всемирной федерации керлинга за оказанное доверие и поддержку. Сегодня планируется реализация крупных и амбициозных спортивных проектов, в том числе посвященных к празднованию 300-летия Перми, в Прикамье, чтобы территория Перми могла претендовать на проведение крупных международных спортивных соревнований и стать магнитом для любителей спорта со всей страны».

Вместе с Всемирной федерацией керлинга он участвовал в подготовке к чемпионату Европы по керлингу Le Gruyère AOP 2022 года в ТвиттерИ ИнстаграмИ Сайт социальной сети Фейсбук И Вейбо И поиск по хештегам #ECC2022#обжим