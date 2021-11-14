Персональный гол дает Хорватии место на чемпионате мира за счет России | буйволиный спорт

Сплит, Хорватия (AFP) — Поздний гол отправил Хорватию в воскресенье на чемпионат мира по футболу в следующем году в результате победы над Россией со счетом 1: 0. READ Россия - Дания - 1: 4: датчане сразятся с Уэльсом после убедительной и эмоциональной победы

Хорватия бомбила российские ворота на протяжении всего матча — без особого успеха — в поисках победы, занявшей второе место в 2018 году, что было необходимо для автоматического получения места в квалификационной группе H и вывода России в плей-офф.

Когда прорыв произошел на 81-й минуте, это произошло из неожиданного источника. Хорват Борна Соса сделал очень глубокий прострел, увернувшись от своих товарищей по команде, но российский защитник Федор Кудряшов врезал мяч в свои ворота, пытаясь его контролировать.

Под проливным дождем перед шумной домашней толпой Хорватия надеялась сыграть в простой пас, сфокусированный на своем великом полузащитнике Луке Модриче. К концу первого тайма заболоченный корт сделал это невозможным и превратил игру в череду навесов, дальних бросков наугад и необузданных подкатов.

Последние штрихи Хорватии были пятнистыми, с частыми ударами мимо ворот, хотя российский вратарь Матвей Сафонов был точен, когда его попросили заблокировать удар Марсело Брозовича в первом тайме.