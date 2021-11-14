Персональный гол дает Хорватии место на чемпионате мира за счет России | буйволиный спорт

Сплит, Хорватия (AFP) — Поздний гол отправил Хорватию в воскресенье на чемпионат мира по футболу в следующем году в результате победы над Россией со счетом 1: 0.
Хорватия бомбила российские ворота на протяжении всего матча — без особого успеха — в поисках победы, занявшей второе место в 2018 году, что было необходимо для автоматического получения места в квалификационной группе H и вывода России в плей-офф.
Когда прорыв произошел на 81-й минуте, это произошло из неожиданного источника. Хорват Борна Соса сделал очень глубокий прострел, увернувшись от своих товарищей по команде, но российский защитник Федор Кудряшов врезал мяч в свои ворота, пытаясь его контролировать.
Под проливным дождем перед шумной домашней толпой Хорватия надеялась сыграть в простой пас, сфокусированный на своем великом полузащитнике Луке Модриче. К концу первого тайма заболоченный корт сделал это невозможным и превратил игру в череду навесов, дальних бросков наугад и необузданных подкатов.
Последние штрихи Хорватии были пятнистыми, с частыми ударами мимо ворот, хотя российский вратарь Матвей Сафонов был точен, когда его попросили заблокировать удар Марсело Брозовича в первом тайме.
Россия вышла бы вничью, и у них было мало амбиций, кроме как выжить в течение 90 минут. До 74-й минуты россияне не забивали ни одного броска, и хорватскому голкиперу Иво Грбичу не пришлось его останавливать. Даже после того, как Кудряшов сменил автогол, ближайшим голом россиян стал дальний удар через перекладину защитника Вячеслава Караваева. Это поражение стало первым для нового тренера сборной России Валерия Карпина в его первых семи матчах.
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