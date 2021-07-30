Перу: новый президент назначает премьер-министром марксиста | Перу

через день Приведен к присяге в качестве президента ПеруПедро Кастильо назначил крайне левого депутата и члена своей марксистской партии Гвидо Пеледо премьер-министром, положив конец ожиданиям умеренного правительства.

После почти трехчасовой задержки Кастильо поклялся в неполном кабинете в четверг вечером, в который входили несколько фигур из крайнего левого угла и всего две женщины. Он не назначил министра финансов, а Педро Франк, лидер на этом посту, был замечен покидающим место встречи за несколько минут до начала церемонии.

Уход бывшего технократа из Всемирного банка, надолго успокоивший опасения инвесторов количество голосов После второго тура в июне он поднял вопрос о том, ушел ли он или был уволен.

Отсутствие министра финансов может вызвать неопределенность на перуанских рынках, которую уже напугала администрация Кастильо. Назначение инсайдера из его партии в Свободном Перу на пост главы правительства вызовет дополнительную озабоченность.

Назначение Кастильо Пеледо на церемонии в Андском регионе Аякучо ранее в четверг вызвало гнев и разочарование среди политиков-центристов, которые поддержали его правление. узкая победа на его крайне правую соперницу Кейко Фухимори.

42-летний Пеледо, уроженец региона Куско, находится под следствием за “извинение за терроризм”, преступление в Перу. В апреле в интервью местным СМИ он защищал членов сияющий путь, маоистская повстанческая группировка, убившая десятки тысяч перуанцев в 1980-х и 1990-х годах в попытке захватить власть.

У него также есть Выраженные гомофобные и женоненавистнические взгляды В социальных сетях он нападает на местных политиков, известных как геи, или рекламирует то, что, по его мнению, продвигает «проповедническую повестку дня», иногда смешивая свои комментарии с радикальной левой позицией.

Выбор Кастильо оттолкнул потенциальных союзников. «Пурпурная партия», в которую входят три депутата, заявила, что не может поддержать Пеледо. Она сказала, что он не верит «Демократия, права человека, борьба с коррупцией и терроризмом», Это не даст ему вотума доверия.

Партия Кастильо имеет только 37 из 130 мест в Конгрессе, и для назначения Пеледо и его правительства потребуется одобрение палаты, возглавляемой оппозицией, поскольку правоцентристские и правые партии, вероятно, будут возражать против его назначения.

У меня был перуанец Четыре президента и две конференции Последние пять лет политической нестабильности. Начало работы в новой комнате было жестким: в среду был нарушен протокол, когда временно исполняющий обязанности президента Франсиско Сагасте не смог войти в здание, чтобы передать президентский пояс Кастильо.

«Так заканчивается катастрофический первый день правления Педро Кастильо», щебетать Гонсало Банда, политический аналитик и обозреватель. «Хуже старта, почти невозможно».

Даже левая газета La República раскритиковала назначение Беллидо редакционная который призвал Кастильо не «предавать доверие сообщества, которое, по сути, проголосовало за изменения», в пользу предложений «небольшой, устаревшей и заблуждающейся фракции».

Free Per Party возглавляет Владимир Черроне, нейрохирург с кубинским образованием, восхищающийся правительством Венесуэлы. Критики говорят, что Кастильо стал кандидатом от партии, потому что Черроне не смог баллотироваться на пост из-за предыдущих обвинений в коррупции.