Песчаные бури и серьезные загрязнения возвращаются в Пекин

11 апреля (Рейтер) — Сильные песчаные бури обрушатся на Пекин и несколько провинций в среду, сообщают государственные СМИ, а китайские метеорологи предупреждают граждан об опасностях для дыхания и плохой видимости во время путешествий.

В столице Пекине за последние несколько недель наблюдается регулярное загрязнение воздуха и несезонное количество песчаных бурь.

Метеорологи объявили синее предупреждение о песчаных бурях. В Китае существует четырехуровневая система предупреждений с цветовой кодировкой, где красный цвет соответствует наиболее серьезному предупреждению, а синий — наименее серьезному.

Во вторник утром вокруг Пекина можно было увидеть смог и туманные серые облака, а индекс качества воздуха в городе в режиме реального времени находился на опасном уровне загрязнения, согласно веб-сайту Пекинского муниципального центра мониторинга окружающей среды и окружающей среды.

Согласно веб-сайту IQAir, который публикует данные и информацию о качестве воздуха, концентрация мелких твердых частиц в воздухе Пекина в настоящее время в 46,2 раза превышает ежегодное нормативное значение качества воздуха Всемирной организации здравоохранения.

Центральная метеорологическая обсерватория сообщила, что десятки провинций, в том числе Шэньси, Шаньси, Хэбэй, Шаньдун, Цзянсу, Аньхой, Хэнань, Хубэй, Внутренняя Монголия и город Шанхай, будут затронуты песчаными бурями и сильной пылью до 8 часов утра (00:00 по Гринвичу). Среда.

Песчаные бури снова стали горячей темой для обсуждения на Weibo, китайской социальной сети, похожей на Twitter, в которой было зарегистрировано 2,178 миллиона разговоров.

Один из пользователей написал: «Что! Когда я проснусь, почему никто не выдает уведомление об отпуске, тебе все равно сегодня нужно идти на работу в пыли!»

В марте и апреле в Пекине регулярно бывают песчаные бури, так как он расположен недалеко от большой пустыни Гоби.

Чиновник китайского правительства в Министерстве охраны окружающей среды недавно заявил, что количество песчаных бурь в настоящее время в четыре раза выше, чем в 1960-х годах, в результате более высоких температур и меньшего количества осадков в пустынях северного Китая и соседней Монголии.

(Отчетность Бернарда Орра) Редактирование Сонали Пол

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