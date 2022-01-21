Пета Туватовоа: отец олимпийского знаменосца благополучно вернулся домой после «большого приключения»

Ранее на этой неделе Тауфатофуа, прославившийся тем, что был знаменосцем своей страны на летних и зимних Олимпийских играх, Он сказал CNN Он «понятия не имеет», где находится его 74-летний отец после извержения массивного подводного вулкана Ханга-Тонга-Хонг-Хапэ.

Но в пятницу его отец прошел через дверь дома семьи Туватовуа на главном острове Хапаи — «солнце палит и устало», но в безопасности после «большого приключения», — написал олимпийский спортсмен в своем посте в Instagram в пятницу. . .

Тауфатофуа сказал, что его отец сел на лодку ВМС сразу после цунами, поддерживая спасательные операции и операции по оказанию первой помощи на главном острове Хаапай, прежде чем покинуть лодку, чтобы «осмотреть и помочь» на отдаленных островах.

Примерно через неделю работы над первым реагированием 74-летний мужчина получил небольшую лодку, чтобы доставить его обратно в Хаапай и домой к его семье, что «шокировало» его семью.