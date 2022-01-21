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Пета Туватовоа: отец олимпийского знаменосца благополучно вернулся домой после «большого приключения»

21 января, 2022
Toma Kulikov
Ранее на этой неделе Тауфатофуа, прославившийся тем, что был знаменосцем своей страны на летних и зимних Олимпийских играх, Он сказал CNN Он «понятия не имеет», где находится его 74-летний отец после извержения массивного подводного вулкана Ханга-Тонга-Хонг-Хапэ.

Но в пятницу его отец прошел через дверь дома семьи Туватовуа на главном острове Хапаи — «солнце палит и устало», но в безопасности после «большого приключения», — написал олимпийский спортсмен в своем посте в Instagram в пятницу. . .

Тауфатофуа сказал, что его отец сел на лодку ВМС сразу после цунами, поддерживая спасательные операции и операции по оказанию первой помощи на главном острове Хаапай, прежде чем покинуть лодку, чтобы «осмотреть и помочь» на отдаленных островах.

Примерно через неделю работы над первым реагированием 74-летний мужчина получил небольшую лодку, чтобы доставить его обратно в Хаапай и домой к его семье, что «шокировало» его семью.

«Он хотел вернуться к работе с сообществом напрямую», — написал Тауфатофуа на сайте. Инстаграм Рядом с фотографией отца на диване в пятницу.

«Семья не позволила бы ему, и вот он в безопасности и комфорте. Ему понадобится его энергия, чтобы помочь Хаапаю с его усилиями по выздоровлению в следующие дни, недели и месяцы».

Илон Маск оценивает варианты помощи

Туфатовуа сказал, что его отец говорил о «разрушении и опустошении» на некоторых отдаленных островах страны, повторяя новости, сделанные правительством Тонги во вторник.

В своем первом официальном обновить После извержения вулкана в субботу правительство Тонги подтвердило гибель трех человек и несколько раненых.

Премьер-министр Чаузи Совалини добавил, что «вулканический грибной шлейф» распространился на все 170 островов страны, 36 из которых обитаемы, затронув общую численность населения более 100 000 человек.

Сообщается, что Тонга будет полностью отключена от сети в течение месяца в результате извержения, что побудило Тауфатофуа, который создал Страница сбора средств GoFundMe Чтобы помочь людям, наиболее пострадавшим от цунами, обратитесь за помощью к генеральному директору Tesla и SpaceX Илону Маску.
Знаменосцы Малия Пасека и Пита Тауфатофуа из команды Тонга возглавляют свою команду во время церемонии открытия Олимпийских игр 2020 года в Токио.
«Эй, Элон Маск, вулкан и цунами обрушились на нас, тонганцев… после чего контакта не было», — Тауфатофуа. чирикать Среда.

Есть ли возможность одолжить собственный Wi-Fi? #starlink

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Starlink, подразделение SpaceX, использует спутники на низкой орбите для «предоставления высокоскоростного широкополосного доступа в Интернет с малой задержкой» по всему миру, говорится на его веб-сайте.

В ответ на сообщение Reuters об отключении интернета в Тонге, в пятницу Маск чирикать: «Могут ли люди из Тонги сообщить нам, важно ли для SpaceX осуществлять передачу через станции Starlink?»
Маск в номинации «Человек года» по версии TIME 13 декабря 2021 года.
Ранее в пятницу член парламента Новой Зеландии д-р Шейн Ритти объявил чирикать Изображение письма, адресованного Маску — от 17 января — с вопросом, может ли он обеспечить «срочное интернет-соединение Starlink с государственными чиновниками и хорошими людьми Тонги в этот момент необходимости».
После того, как я узнал о твите доктора Рити от другого пользователя, Маска ответил Что «это то, что нам сейчас трудно сделать».

«У нас недостаточно спутников с лазерной связью, и уже есть географические точки, обслуживающие регион Тонга. Вот почему я прошу четкого подтверждения».

CNN обратился к SpaceX за комментариями.

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