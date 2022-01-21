Пета Туватовоа: отец олимпийского знаменосца благополучно вернулся домой после «большого приключения»

Но в пятницу его отец прошел через дверь дома семьи Туватовуа на главном острове Хапаи — «солнце палит и устало», но в безопасности после «большого приключения», — написал олимпийский спортсмен в своем посте в Instagram в пятницу. . .
Тауфатофуа сказал, что его отец сел на лодку ВМС сразу после цунами, поддерживая спасательные операции и операции по оказанию первой помощи на главном острове Хаапай, прежде чем покинуть лодку, чтобы «осмотреть и помочь» на отдаленных островах.
Примерно через неделю работы над первым реагированием 74-летний мужчина получил небольшую лодку, чтобы доставить его обратно в Хаапай и домой к его семье, что «шокировало» его семью.
«Семья не позволила бы ему, и вот он в безопасности и комфорте. Ему понадобится его энергия, чтобы помочь Хаапаю с его усилиями по выздоровлению в следующие дни, недели и месяцы».
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Туфатовуа сказал, что его отец говорил о «разрушении и опустошении» на некоторых отдаленных островах страны, повторяя новости, сделанные правительством Тонги во вторник.
Премьер-министр Чаузи Совалини добавил, что «вулканический грибной шлейф» распространился на все 170 островов страны, 36 из которых обитаемы, затронув общую численность населения более 100 000 человек.
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Starlink, подразделение SpaceX, использует спутники на низкой орбите для «предоставления высокоскоростного широкополосного доступа в Интернет с малой задержкой» по всему миру, говорится на его веб-сайте.
«У нас недостаточно спутников с лазерной связью, и уже есть географические точки, обслуживающие регион Тонга. Вот почему я прошу четкого подтверждения».
CNN обратился к SpaceX за комментариями.
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