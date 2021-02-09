Петров возмутился тем, что Никита Мазепин не может представлять Россию

Виталий Петров считает, что это «полный абсурд». Никита Мазпин Он не может участвовать в гонках под российским флагом, так как его не арестовывали за допинг.

На прошлой неделе появилось сообщение, что Мазпин, который в этом году дебютирует в Формуле-1 за Haas, должен будет выступать под нейтральным флагом.

Это связано с тем, что Спортивный арбитражный суд оставил в силе запрет на участие России в спортивных мероприятиях чемпионата мира после того, как она была признана виновной в допинге, спонсируемом государством, и в укрывательстве Всемирного антидопингового агентства.

Всемирное антидопинговое агентство требовало четырехлетнего запрета, но этот запрет был сокращен до двух лет.

Таким образом, Мазен не может официально представлять Россию на чемпионате мира Формулы 1. Он может соревноваться, но не может выступать под российским флагом.

Бывший пилот F1 Петров говорит, что это несправедливо по отношению к новичку, который не сделал ничего плохого.

Он сказал: «Все это полный абсурд». formulapassion.it.

«Я считаю, что каждый спортсмен должен нести ответственность только за свои действия.

«Если он принимал допинг и был арестован, то только тогда он должен быть лишен своих привилегий».

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Должно быть Хаас Гонщик поднялся на подиум, российский флаг не будет отображаться, а в случае его победы гимн не прозвучит.

«Мне совершенно непонятно, что российским спортсменам, которые честно тренируются, вкладывают во что-то все свои силы и здоровье, запрещено защищать свой флаг или слушать свой гимн», – сказал Петров. «Их остановило ВАДА.

«Я уверен, что Россия будет бороться с этим решением, потому что иначе нашим детям не имело бы смысла заниматься спортом, тратить время и силы, не имея возможности достойно представлять нашу страну».

Те же правила применяются к другим гонщикам, которые участвуют в чемпионатах мира FIA, включая Формулу E, гонки на выносливость, ралли и ралли.

Они могут использовать аббревиатуру, обозначающую национальную принадлежность РАФ, что означает Российская Автомобильная Федерация, а также красный, белый и синий цвета российского флага, но с дизайном, отличным от фактического флага.

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