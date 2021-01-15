Петронефть приобрела 40% акций российской газовой скважины

Ирландская нефтегазовая компания Petroneft Resources намерена приобрести дополнительную 40-процентную долю в российской газовой скважине за 2,9 миллиона долларов (2,4 миллиона евро).

Компания, которая работает в Томской области, Россия, заявила в пятницу, что основные условия подписаны с Belgrave Naftujas, ранее известной как Arawak Energy Russia, в связи с лицензией 67. Сделка увеличивает долю участия Петронефти с 50 до 90 процентов.

Оплата будет произведена путем выпуска 80 миллионов простых акций PetroNeft Belgrave Naftogas (что составляет 8,7 процента акций) на сумму 1,2 миллиона долларов.

Также будет выделена денежная сумма в размере 1,7 миллиона долларов, которая будет профинансирована за счет трехлетнего кредита от Belgrave Naftogas компании PetroNeft по процентной ставке на 8 процентов выше базовой ставки Банка Англии.

Белгрейв Нафтогаз также имеет право назначить директора в Совет директоров ПетроНефти.

Дэвид Сторт, исполнительный директор PetroNeft Resources, сказал, что сделка «соответствует ранее заявленным обязательствам совета директоров и менеджмента по увеличению акционерной стоимости за счет увеличения добычи, запасов и доходов».

«В начале следующего месяца ожидается, что актив перейдет из разведки в производственный», – сказал он. Это соглашение придаст значительный импульс нашим планам по развитию лицензирования.

«Большие дивиденды по переданным акциям отражают общее мнение PetroNeft Resources и Belgrave Naftogas о несоответствии между текущей ценой акций PetroNeft и внутренней стоимостью портфеля базовых активов PetroNeft.

«Мы ожидаем, что Belgrave Naftogas Candidate объединит международный опыт с региональной проницательностью для улучшения финансового и операционного профиля наших активов.

«Мы будем усердно работать с Белгрейв Нафтогаз, чтобы обеспечить завершение сделки в первом квартале этого года».