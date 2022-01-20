Печально известная российская номерная станция УВБ-76 начала отправлять странные сообщения

Печально известная российская номерная станция УВБ-76, считающаяся инструментом российского государства для связи с агентами, начала транслировать странные сообщения, в том числе несколько мемов и песню гангам стайл.

Числовые станции — это то, на что вы натыкаетесь на Reddit поздно ночью, слушаете и проводите остаток коротких часов в поисках отбеливателя для ушей.

Станции ⁠, которые существуют со времен Первой мировой войны, но стали более популярными во время холодной войны ⁠, обычно транслируют мелодию или шумиху, а иногда и мультяшного персонажа Йосемити Сэма, говорящего: «Варминт, я собираюсь ббб- блууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу какие там кузницы»(Да, действительно), за которым следует серия чисел, прочитанных человеческим или синтезированным голосом, на статическом ложе для дополнительной вибрации «Я никогда больше не засну».

Обычно считают (и иногда подтверждается) быть способом отправки закодированных инструкций государствами агентам в полевых условиях. Иногда вещая по расписанию, иногда как бы наобум, они напугали людей. по всему миру, не ограничивая себя одним языком.

Особенно тревожная версия об одной номерной станции ⁠ — «МДЖБ», также известной как «УВБ-76» и «Зуммер» ⁠ — состоит в том, что она используется как сигнал «Мертвая рука». Станция транслирует постоянный монотонный сигнал, прерываемый каждые несколько секунд звуком туманного горна, а иногда и русским голосом, выдающим сообщения. Такие как «Я УВБ-76, Я УВБ-76. 180 08 БРОМАЛ 74 27 99 14. Борис, Роман, Ольга, Михаил, Анна, Лариса. 7 4 2 7 9 9 1 4».

Теория «Мертвой руки» предполагает, что вам действительно нужно беспокоиться о том, когда сигнал прекратится. Если это правильно, монотонность есть как своего рода сигнализация «все в порядке», а ла Симпсоны. Если сигнал прекратится на определенное время из-за ядерной атаки ⁠ — согласно этой непроверенной теории ⁠ — будет запущен автоматический ядерный ответ.

После того, как станция прекратила вещание в 2010 году, после краткого всплеска активности, вы заметите, что ядерного апокалипсиса не последовало. Фу. Затем он переехал в другое место, где продолжает прерывистое вещание.

Станция снова вызвала спекуляции после того, как транслировала такие песни, как мировой хит Psy. гангам стайл, и шумы, которые превращаются в мемы, когда вы пропускаете их через анализатор спектра.

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Причиной этого, по словам тех, кто просматривает сообщения, скорее всего, являются пираты, попавшие на частоту. После короткого момента, когда он извергал сообщения, он, кажется, вернулся к своим обычным гудкам и цифрам. Предположим пока, что гангам стайл не какое-то закодированное сообщение.