Печально известный «Русский опыт сна» звучит как сюжет из фильма ужасов.

Изображение предоставлено: Графический дисплей – YouTube

От мужского здоровья

Русский сон – это распространенный городской миф, который начал распространяться в Интернете на форумах «creepypasta» (названных так из-за простоты копирования и вставки пугающего содержания) в начале 2010-х годов. Но может ли этот глубоко тревожный миф иметь какие-то корни в реальности?

История гласит, что ученые советской эпохи создали тонизирующее средство, которое, по их мнению, позволяло солдатам не спать до 30 дней. Они решили испытать свой новый газ на пяти заключенных, пообещав им свободу по завершении эксперимента. Они заперли пятерых мужчин в герметичном помещении и начали закачивать газ. В течение нескольких дней у мужчин развилась форма паранойи и психоза, которые являются типичным симптомом недосыпания. Но со временем они стали вести себя более странно.

После 15 дней экспериментов, когда ученые больше не могли видеть людей через толстое стекло комнаты или слышать их через микрофоны, они наполнили комнату свежим воздухом и открыли ее. Там они обнаружили, что один из мужчин скончался, что все четверо выживших после испытания получили ужасные и жестокие травмы, и некоторые из них, по-видимому, сами нанесли эти травмы.

Попытки обезболить мужчин были либо безуспешными, либо закончились их смертью в момент потери сознания. Наконец, когда исследователь спросил, кем именно стали эти люди, последний живой испытатель сказал ему, что они представляют злые потенциалы, обнаруженные во всех людях, которые обычно сдерживаются сном, но высвобождаются через их постоянство. Бдительность.

Вещь пугает. Но правда ли что-нибудь из них?

Изображение предоставлено: Мужское здоровье

Согласно видео сГрафический канал На YouTube, который предлагает анимированные сводки событий из истории, текущих событий и литературы, российский сон почти наверняка основан на художественной литературе. Во-первых, это факт, что единственным оригинальным источником истории, по-видимому, является веб-сайт, посвященный (вымышленному) жуткому повествованию. Но даже наука не выдерживает.

История продолжается

Хотя есть доля правды в утверждениях о том, что амфетамины используются для поддержания боевой готовности солдат в исторические времена войны, нет никаких научных доказательств того, что газ может держать кого-либо в сознании в течение 15 дней. Исследования показали, что всего через 48 часов бездействия люди становятся медленнее, дезориентируются и склонны к ошибкам. Меньше Эффективен как солдат.

Однако тот, кто в первую очередь придумал историю русского сна, заслуживает баллов за свое творческое написание … если не за медицинскую точность.

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