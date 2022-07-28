Печально известный «Русский спящий эксперимент» звучит как сюжет фильма ужасов

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Особенно, если вы не высыпались в последнее время, вам может быть просто интересно, как долго вы сможете продолжать в том же духе. Как долго вы можете бодрствовать, не страдая от недосыпания? Некоторые люди говорят, что у них был обширный опыт работы с ним. Эксперты быстро разоблачают его.

Русский эксперимент со сном — это популярный городской миф, который начал распространяться в Интернете на форумах «крипипасты» (названных так из-за легкого копирования и вставки пугающего контента) в начале 2010. Но может ли этот глубоко тревожный миф действительно иметь какие-то корни?

История гласит, что советские ученые создали тонизирующее средство, которое, по их мнению, позволяло солдатам не спать до 30 дней. Они решили испытать свой новый газ на пяти заключенных, пообещав им свободу по завершении эксперимента. Они заперли пятерых мужчин в герметичной комнате и начали закачивать газ. В течение нескольких дней у мужчин развилась паранойя и психоз, что является типичным симптомом недосыпания. Но со временем они стали вести себя более странно.

Через 15 дней эксперимента, когда ученые уже не могли видеть мужчин через утолщенное стекло комнаты или слышать их через микрофоны, они наполнили комнату свежим воздухом и открыли ее. Там они обнаружили, что один из мужчин умер, и что все четверо выживших испытателей получили ужасные насильственные травмы, некоторые из которых, похоже, нанесли свои собственные травмы.

Попытки обезболить мужчин либо не увенчались успехом, либо привели к их смерти в момент потери сознания. Наконец, когда исследователь спросил, кем именно стали эти люди, последний выживший испытатель сказал ему, что они представляют собой потенциал зла, заложенный во всех людях, обычно сдерживаемый сном, но высвобождаемый их постоянным состоянием. бдительность. Вещи охлаждают.

Правдивы ли какие-либо российские эксперименты со сном?

Судя по видео изграфический канал На YouTube, который предлагает анимированные сводки событий из истории, текущих событий и литературы, опыт русского сна почти наверняка основан на художественной литературе. Во-первых, есть тот факт, что единственным первоисточником этой истории является веб-сайт, посвященный (вымышленным) страшным рассказам. Но даже наука не выдерживает.

Эксперты также поспешили опровергнуть этот миф. По его словам, нет никаких научных оснований для доказательства того, что газ (или любое другое вещество, если уж на то пошло) может не дать человеку уснуть в течение 30 дней. Бо Чан Хсу, доктор медицины, терапевт и эксперт по медицинскому контенту в SleepingOcean. «Некоторые лекарства и высокие дозы кофеина могут дать два дня без сна, но 30 невозможно», — говорит он.

Кроме того, этот опыт маловероятен из-за воздействия лишения сна на мозг, говорит доктор Сюй.

«Даже через несколько дней у человека могут начаться галлюцинации, из-за чего ему очень трудно выполнять простые повседневные дела, не говоря уже о решении военных задач, требующих предельной концентрации», — говорит он.

Так как долго кто-то действительно может бодрствовать?

Текущий задокументированный мировой рекорд бодрствования Чуть больше 11 дней, достигнутый Рэнди Гарднером в 1963 году. Гарднер испытал серьезные поведенческие и когнитивные изменения в течение этих 11 дней (хотя он хотел доказать, что ничего плохого не произойдет, если человек не спит), — говорит доктор Сюй. Он также испытывал перепады настроения, проблемы с памятью, крайние трудности с концентрацией внимания, паранойю и галлюцинации.

Хотя в утверждениях о том, что амфетамины использовались для поддержания бдительности солдат в исторические времена войны, есть доля правды, нет никаких научных доказательств того, что газ мог бодрствовать в течение 15 дней. Исследования показали, что всего после 48 часов без сна люди становятся медленнее, дезориентированы, склонны совершать ошибки и, в конце концов, меньше Действует как солдат.

«Поскольку мозг не функционирует должным образом после лишения сна в течение 11 дней, можно с уверенностью предположить, что ситуация ухудшится, если кто-то попытается бодрствовать дольше», — говорит он. «Таким образом, эти солдаты были бы бесполезны, даже если бы им чудом удавалось не спать 30 дней».

Однако тот, кто придумал историю о русском опыте сна, в первую очередь заслуживает баллов за свое творческое письмо… если бы не медицинская точность.

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