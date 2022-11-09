Шривпорт, Лос-Анджелес (англ.КТАЛ / КМСС) — Когда премьер-министра СССР Никиту Хрущева спросили, что делать с 23-летним парнем из Килгора, штат Техас, его ответ потряс целые страны.

«он Он является лучшим? «

Судьи ответили: «Да».

«Тогда дайте ему приз!»

Это был 1958 год, через шесть месяцев после того, как Советы запустили спутник, и ожесточенная холодная война доставляла жителям бесчисленных стран кошмары, когда они появились из ниоткуда, уроженец Луизианы Харви Лаван «Ван» Клайберн-младший получил 8-минутные аплодисменты. во-первых Международный конкурс Чайковского В Москве, Россия.

Весь мир прекратил то, что они делали, чтобы недоверчиво смотреть на черно-белые экраны телевизоров. Там был яркоглазый американец с рукой, которая могла охватывать полные 12 нот, играя Первый фортепианный концерт Чайковского и Третий концерт Рахманинова, как будто он был рожден, чтобы принести мир между холодно враждующими народами. И он был не просто каким-то американцем, он родился в Луизиане, имел техасский голос и был ростом шесть футов четыре дюйма, не считая дополнительного роста, который набрала его кудрявая швабра.

Родившийся в Шривпорте, Лос-Анджелес, Ван Клеберн вырос в Килгоре, штат Техас, прежде чем стать профессиональным пианистом, вдохновившим весь мир.

Журнал Time описал Ван Клеберна после его победы. Международный конкурс Чайковского В 1958 году как «Как Техас, так и ореховый пирог». Журнал даже превозносил его как «Техаса, покорившего Россию», хотя он настаивал на том, что это народ России завоевал для него сердце.

Любовь Ван Клеберна к музыке положила начало диалогу между двумя народами, о котором нельзя было говорить простыми словами. В то время, когда угрозы взрыва использовались для придания дипломатического тона, молодой американец, родившийся в Луизиане, использовал восьмые ноты, тупые такты, декрещендо и ферматы, выпущенные с чувством поэтического совершенства, которое может быть выражено только одаренными от природы.

Музыка Ван Клеберна не выражала эгоистичного стремления к победе. Казалось, он хотел чего-то большего от Советов. Он хотел показать им, что ему небезразличны — ему небезразличны и Чайковский, и Рахманинов, и бедственное положение русского народа. И русский народ в ответ проявил к нему большой интерес. Цветы украсили сцену такой, какая она есть Процедура Вскоре он стал любимцем публики на конкурсе.

Ван Клиберн был стройным, красивым и практичным в простой манере, которая заставляла людей во всем мире чувствовать, что он легко мог быть их ближайшим соседом, племянником или даже их сыном.

Но это был не их сосед, не их племянник, не их сын — Ван Клеберн был сыном Арк-Ла-Текса.

И когда он выиграл золотую медаль в Москве в 1958 году, он заставил очень многих людей в нашем районе гордиться.

Рождение Ван Клеберна

Отец Ван Клиберна, Харви Лаван Клиберн, был нефтяным менеджером, а его мать, Рильдия Би О’Брайан Клиберн, преподавала фортепиано. Его мать была бывшей ученицей Артура Фридхейма, который учился у Ференца Листа. Она также была первым учителем игры на фортепиано для своего сына и начала его уроки в возрасте трех лет.

Ван Клеберн написал в Guideposts в 1959 году.что родители с ранних лет учили его, что «все должны работать. Никто не может сидеть на рельсах и молиться. Это не остановит поезд».

Ван Клеберн окончил Джульярдскую музыкальную школу в Нью-Йорке в 1954 году, получил премию Фонда Левентретта и дебютировал с Нью-Йоркским филармоническим оркестром и четырьмя другими крупными оркестрами. Когда его мать сломала себе спину, он вернулся в Техас перед тем, как принять участие в первом Международном конкурсе Чайковского в 1958 году.

Успех Ван Клайберна

Когда Ван Клиберн вернулся в Соединенные Штаты, его чествовали на барном шоу на Бродвее в Нью-Йорке — честь, которой до сих пор не удостаивались другие классические музыканты. Он пел в Карнеги-холле с Воздушной симфонией под управлением Кирилла Кондрашина, который дирижировал Московской филармонией, когда Клайберн получил премию в Москве.

Американские фанаты были так взволнованы, увидев его после возвращения из России, что дверь его лимузина была сорвана, когда он был в Филадельфии.

Ван Клеберн сказал о своей новообретенной славе: «Я не успешен, я большой взрыв».

Его передачи показывали по телевидению и даже на винилУже более десяти лет он является самым продаваемым классическим альбомом в мире.

Клиберн десятилетиями был героем для публики по всему миру и продолжает оставаться героем для многих любителей классического фортепиано.

В 2001, Ван Клеберн получил награду от Кеннеди-центра.; В 2010 году был представлен Национальная медаль искусств от президента Обамы в Белом доме.

Конкурсы пианистов, связанные с Ван Клеберном

Сегодня одним из самых престижных фортепианных конкурсов в музыкальных кругах является Международный конкурс пианистов Вана КлибернаОн проводится каждые четыре года в Форт-Уэрте, штат Техас. Конкурс достигает миллионов на международном уровне. Предполагаемая посещаемость 150 000 человек.

Фред Вайдман, внук Нины Вайдман, сказал, что она и Ван Клеберн были очень близки.

Фарид сказал: «Она утверждала, что была одним из его учителей».

71-й Международный конкурс пианистов Уайдмана Он проводится в честь Нены Уайдман в Centenary College в Шривпорте каждый декабрь. Обладатель золотой медали получит деньги и возможность выступить с Симфоническим оркестром Шривпорта, а также дать концерты и сольные выступления в других городах.

Внук Нины Вайдманн Фред говорит, что когда его бабушка умерла, ее хороший друг Ван Клеберн прислал на ее похороны 100 цветов.

«Она всегда здесь», — сказал однажды Ван Клеберн о классической музыке. «После тебя будут те, а я и все, кого мы знаем сегодня, мертвы. Эта музыка будет жить».

Теперь Ван Клеберн ушел, как и Нина Вайдманн. Ван Клеберн умер от рака костей в 2013 году в возрасте 78 лет.

Но музыка продолжается.

Только три американца выиграли Международный конкурс Вана Клиберна в Ft. Ворт, штат Техас, с момента его основания в 1962 году.

Международный конкурс Чайковского проводится каждые четыре года в Москве и Санкт-Петербурге для пианистов, скрипачей и виолончелистов в возрасте от 16 до 32 лет и певцов в возрасте от 19 до 32 лет. Ван Клеберн остается единственным американским пианистом, участвовавшим в самом престижном конкурсе «Золотой дом».

Международный конкурс Чайковского был исключен из Всемирной федерации международных музыкальных конкурсов в апреле 2022 года из-за «жестокой войны и гуманитарных злодеяний России в Украине».