Пиксель в стиле Galaxy Fold, Jumbojack замечен на Android 12.1

Уже больше года мы с нетерпением наблюдаем, как Google разрабатывает свой первый складной телефон Pixel под кодовым названием «Паспорт». Благодаря деталям в готовящемся к выпуску Android 12.1 мы узнали, что Google разрабатывает еще один складной Pixel под кодовым названием «Jumbojack».

В прошлом году мы обнаружили файл Первый настоящий гид У Google в разработке есть складное устройство. Это устройство, разрабатывавшееся под кодовым названием «Паспорт», планировалось, по крайней мере, на тот момент, чтобы выпустить в «четвертом квартале 2021 года». С тех пор подробности об устройстве стали более реалистичными, с небольшими сказки Об этой складке, которая появляется в Бета-версия Android 12.

По словам источника, знакомого с разработкой Android, Релиз в середине цикла следующий Мы предварительно называем «Android 12.1» подробностями о втором складном пикселе. Это второе устройство имеет кодовое название «Jumbojack». Нам удалось подтвердить присутствие Jumbojack в документах, ранее просмотренных 9to5Google.

Существует несколько примеров использования Jumbojack в качестве тестового устройства, как это было в то время и, вероятно, до сих пор остается единственным складным устройством Android 12. Например, Google использовал его для тестирования добавления «режима» в API Android с положением Hinged. такие позиции, как «открытое», «закрытое», «полуоткрытое» и «перевернутое». Одно разумное объяснение заключается в том, что Jumbojack – это всего лишь внутреннее тестовое устройство, однако Google также явно называет его «Pixel».

Jumbojack, по-видимому, также будет отображать два экрана, а когда Pixel сложен, второй экран становится недоступным. Это относится к дизайну, аналогичному Galaxy Fold, с большим внутренним экраном и меньшим внешним экраном.

Одним из интересных аспектов Jumbojack является то, что он, по-видимому, включает в себя некоторые настройки Android 12, которые не будут представлены на других складных устройствах до Android 12.1. В частности, второе складное устройство Pixel по-новому обрабатывает разделенный экран, что, вероятно, похоже на работу, которую Samsung проделал над складными устройствами. Хотя эти функции перечислены До Android 12.1 может разговаривать со складным Pixel до выхода в середине цикла, мы еще не видели никаких признаков появления Jumbojack в обычных приложениях Pixel.

Что касается самого кодового названия «Jumbojack», то, похоже, это отсылка к чизбургеру Jumbo Jack от Jack in the Box. Неясно, является ли происхождение этого чизбургера намеком на его складную конструкцию ».гамбургерКак Galaxy Z Flip, а не как «хот-дог», как Galaxy Z Fold.

На данный момент у нас нет никаких других подсказок об этом складном пикселе, таких как используемый чип или размер дисплеев. Точно так же мы не уверены, как Jumbojack будет относиться к складному устройству Pixel, Passport, будут ли два устройства выпускаться бок о бок или по отдельности в течение года, или оба будут выпущены вообще. В ближайшие месяцы мы продолжим отслеживать новые доказательства существования Jumbojack.

Дилан Рассел Эбнер Ли участвовал в написании этой статьи

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