«Флайерз» могли бы использовать перспективного защитника Дэвида Райнбахера в футболке «Монреаль Канадиенс» после того, как «Хабс» выбрали его пятым в общем зачете в среду вечером на драфте НХЛ в Нэшвилле. (Джордж Уокер IV — Ассошиэйтед Пресс)

Один выбор за другим становится ясно, что «Флайерз» выберут седьмой номер в первом раунде драфта НХЛ, который состоится в среду вечером.

Один выбор за другим Не потребовалось много времени, чтобы выявить очевидное: лучший выбор «Флайерз» для начала восстановления своей защиты ушел — и это досталось будущей швейцарской звезде Давиду Райнбахеру, занявшему пятое место в общем зачете Монреаля.

В этом нет ничего плохого, за исключением того, что следующим стал другой защитник, менее известный россиянин и менее известный россиянин по имени Дмитрий Семашев, который перешел в «Аризона Койотиз» на 6-м месте. Когда дело дошло до 7-го, два «Флайерза» отдали предпочтение форварду. Потенциальные перспективы все еще были доступны.

Райан Леонард, 18 лет, уроженец Амхерста, штат Массачусетс, центровой Бостонского колледжа, у которого почти 6-0 рекордов, 180 голов, 51 гол и 94 очка в 57 играх в рамках Национальной программы США до 18 лет. Он соответствует прототипу любимого выбора Флайерз на драфте, по крайней мере, в течение первых 55 лет или около того, что они были в бизнесе. или…

Матвей Мичков. В 18 лет, нагруженный навыками, он доказал, что способен играть с большими мальчиками в КХЛ, оптимистично указанный в списке 5-10, 172 — (был в списке драфта 6 футов. Должно быть, это неправильное направление России) — но будущее звездная цель с огромным негативным предупреждением.

Хотя однажды он может оправдать свое звание второго лучшего игрока на этом драфте после единогласно посеянного под номером 1 Конора Бедарда, у Мешкова контракт с Санкт-Петербургом из КХЛ еще на три года.

Таким образом, он несет с собой перспективу международного инцидента и обещание, что министры спорта Санкт-Петербурга, Большой Плохой Влад Путин, не облегчат жизнь Кейту Джонсу и Дэнни Брейеру, пытаясь привлечь Мешкова раньше, чем это позволяет контракт.

Но Джонсу и Брайеру… ну и что?

«На самом деле мы встречались с ним несколько раз, — сказал Брайер в коротком телеинтервью сразу после отбора».

Нет, он не стал бы размышлять, почему подросток из Перми, Россия, сходит с ума по Флайерз, увидев, что они сделали в последние годы, и избавившись от своего бывшего первого пика в России, якоря обороны Ивана Проворова.

Брайер добавил: «Мы знаем, что у него есть контракт еще на три сезона, но после того, как мы увидели его игру и встретились с ним, мы почувствовали, что это просто талант, который мы не можем упустить».

Помимо моего личного мнения — я думаю, что им действительно нужно было строиться из синей линии после обмена Проворова на прошлой неделе — это сделало более реалистичной потерю двух лучших защитников на драфте с пятым и шестым пиками.

Это нормально, как и любая другая команда, Флайерз не должны были играть вместе только в развлекательных целях. В конце концов, сколько развлечений можно извлечь из этой всесторонней подростковой репетиции шоу?

Хотя может иметь смысл либо обменяться, учитывая, что «Флайерз» в целом недоукомплектованы во многих местах, либо пойти с более безопасным вариантом вперед в лице Леонарда, решение, похоже, было принято гораздо раньше: если Мичков был там, они использовали его. Почему?

Он может продавать билеты.

Итак, Дэнни Брайер перевернул сценарий, рискнув с кастингом Мешкова, поскольку Леонард готовился к жизни под руководством Ови и компании, достаточно уверенно, чтобы стать капиталом через год или два. Почему?

Снова с чувством:

Он может продавать билеты.

Насущный вопрос, конечно.. когда?

Прямо сейчас просто нет никакого смысла пытаться предсказать, когда весёлая команда Джонса и Брейера сможет освободить Мичкова. На данный момент все, что у них есть, это обещание, что однажды, если они останутся со зрителями до тех пор… оно придет.

Если ему позволят, то есть.

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