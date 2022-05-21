Пилот «Формулы-1» Никита Мазепин попал в число 14 россиян, попавших в санкционный список Канады.

Канада в пятницу ввела новый запрет на въезд 14 человек из России, в том числе гонщика Формулы-1 Никиты Мазепина, в ответ на продолжающуюся войну в Украине. 20 мая министр иностранных дел Канады Мелани Джоли объявила об очередном раунде санкций. В заявлении МИД Канады говорится, что санкции были введены в отношении 14 россиян за их тесную связь с президентом Владимиром Путиным.

«Эти новые меры накладывают ограничения на 14 человек, включая российских олигархов, членов их семей и близких к путинскому режиму лиц, которые напрямую способствовали бессмысленной войне Владимира Путина в Украине и взяли на себя ответственность за боль и страдания народа Украины. Кроме того, сегодняшнее объявление включает запрет на экспорт целевых предметов роскоши в Россию, а также запрет на ввоз целевых предметов роскоши из России». заявление Пятница.

Здесь стоит отметить, что Мазепин, бывший пилот Haas, был уволен из команды F1 после вторжения России в Украину. Его отец, миллиардер Дмитрий Мазепин, который был титульным спонсором команды, также был уволен из-за его тесной связи с Путиным. Отец и сын встречаются с Путиным 24 февраля, в тот же день, когда Россия начала наступление на Украину. Между тем, многие правительства по всему миру ввели санкции против семьи Мазепиных. Их вилла в Италии уже была захвачена в результате наказания.

Канада запрещает ввоз и вывоз предметов роскоши

Что касается новых канадских санкций, то запреты на импорт и экспорт также были введены в ответ на войну. Запрет коснется экспорта и импорта предметов роскоши, включая алкогольные напитки, табак, некоторые текстильные изделия, спортивную одежду, обувь, ювелирные изделия, кухонную утварь, предметы искусства и т. д. По состоянию на 21 мая 1450 физических и юридических лиц попали под санкции Канады в ответ на войну в Украине.

Россия объявила полномасштабную войну Украине 24 февраля. Российские военные начали наступление на суше, в воздухе и на море после того, как Владимир Путин подтвердил операцию в предрассветной речи. Правительство Украины заявило, что на данный момент в войне погибло более 10 000 мирных жителей, в то время как, по оценкам Организации Объединенных Наций, это число составляет от 3 000 до 4 500 мирных жителей.

Фото: format1.com