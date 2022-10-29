Пинг Modern Warfare 2 незаметно отключается после проблем с «wallhack»

Система пинга Modern Warfare 2, по-видимому, была отключена в попытке контролировать «ломающих стену» читеров.

Через несколько часов после сообщения о том, что Пинг на экране смерти может позволить вам отслеживать одного игрока до конца игры. На первый взгляд, разработчик Infinity Ward незаметно отключил систему проверки связи.

Digital Foundry углубилась в бета-версию, чтобы сравнить производительность.

«Огромная ошибка: вы можете пинговать врага во время экрана смерти, и пинг продолжается на протяжении всей игры, по сути, давая вам взлом этого игрока до конца игры», — сообщает u/zFStatic.

«Боже мой, это большая ошибка», подтвержденный другой игрок. «Клянусь, я заметил, что люди следили за мной сквозь стены, но я не хотел, чтобы это был «тот парень», поэтому я записал это на свой счет. [to] Даже совпадение. Это должно быть исправлено как можно скорее, иначе оно станет безудержным».



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«Я думал, что схожу с ума, — сказал он. еще. «F*followers по-прежнему предпочитают точный угол, под которым я прячусь, но не утруждайте себя проверкой любых углов, поскольку они бегут прямо ко мне».

От разработчика Infinity Ward не было официального сообщения о том, что команда была отключена, и нет информации о том, когда она будет возвращена, но на данный момент кажется, что пинг доступен только в закрытых матчах. Мы будем держать вас в курсе, когда это, конечно, изменится.

ICYMI, Call of Duty в этом году имеет потрясающий релиз, и кампания доступна для всех, кто оформил предварительный заказ Modern Warfare 2 за неделю до полного релиза вчера (28 октября). И по мере развития кампаний они, вероятно, будут такими же большими и смелыми, как Call of Duty — серия, не известная своей консервативностью. Хотя это хорошо? Узнайте больше о том, что на данный момент думают Уэс и Мартин…