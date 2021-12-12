Пионер консолей Nintendo в Японии Уэмура скончался в возрасте 78 лет

Масаюки Уэмура, японский пионер домашних компьютерных игр, владеющий Консоли Nintendo Было продано миллионы единиц по всему миру, и он умер, по данным Киотского университета, в котором он учился. Ему было 78 лет.

В заявлении университета Рицумейкан говорится, что Уэмура, ведущий инженер флагманской домашней игровой консоли Nintendo, скончался в понедельник. Причина его смерти не разглашается.

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Уэмура родился в Токио в 1943 году, изучал электронную инженерию в Технологическом институте Чиба и присоединился к Nintendo в 1971 году.

В 1981 году тогдашний президент Хироши Ямаути поручил Уэмуре разработать домашнюю консоль для таких игр, как Donkey Kong, которая в то время имела огромный успех в США, но была доступна только для игрового использования.

Так называемая игровая система Famicom появилась на японском рынке в 1983 году как первая консоль Nintendo на основе картриджа, позволяющая пользователям играть в популярные игры, которые выпускаются в кассетных форматах. Обновленный Super Famicom был выпущен в Японии в 1990 году.

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Система Nintendo Entertainment System, как она была известна, попала в Соединенные Штаты в 1985 году и в конечном итоге стала сенсацией: по всему миру было продано более 60 миллионов консолей, что привело к международному признанию компании, которая ранее производила традиционные японские карточные игры, игральные карты и другие игры. … .

Уйдя из Nintendo, Уэмура преподавал игровые дисциплины, начиная с 2004 года, в университете Рицумейкан в древней японской столице, которая также является домом для Nintendo.

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«Мы выражаем нашу глубокую признательность г-ну Уэмуре за огромный вклад в развитие игровой индустрии, предлагая различные игровые приставки, включая семейные компьютеры», — говорится в заявлении Университета Рицумейкан. «Да упокоится он с миром.»