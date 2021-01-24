Пираты нападают на турецкий корабль у берегов Западной Африки; Убить 1 и похитить 15

Вооруженные пираты атаковали турецкое грузовое судно у берегов Западной Африки и похитили 15 моряков и убили одного из них, заявили официальные лица в воскресенье, поскольку Турция пытается вернуть пленную команду.

Корабль Mozart под либерийским флагом плыл из Лагоса, Нигерия, в Кейптаун, Южная Африка, когда он был атакован в субботу утром в 100 морских милях (185 км) к северо-западу от острова Сан-Томе и Принсипи.

В военно-морском управлении Турции заявили, что экипаж изначально был ограничен безопасной зоной, но пираты были вынуждены войти через шесть часов. Во время конфликта погиб один из членов экипажа на борту. Пострадавший был опознан как азербайджанский инженер Фарман Исмаилов, единственный член экипажа не из Турции.

Официальное агентство новостей Анатолии сообщило, что пираты покинули судно в Гвинейском заливе с тремя моряками на борту после похищения большей части его команды. По имеющимся данным, пираты вывели из строя большинство систем корабля, оставив только навигационную систему, чтобы оставшийся экипаж мог найти путь в порт. В настоящее время судно направляется в порт Джентиль Габон.

По данным Международного морского бюро, Гвинейский залив у берегов Нигерии, Гвинеи, Того, Бенина и Камеруна является самым опасным морем в мире для пиратства.

Dryad Global, советник по морской безопасности, охарактеризовал атаку как «исключительную аварию с точки зрения ее серьезности и удаленности от берега». Лондонская компания добавила, что количество появлений в водах у побережья Западной Африки в прошлом году выросло до 18 с 13 в 2019 году.

Мевлют Чавушолу, министр иностранных дел Турции, сказал, что разговаривал с оставшимся старшим офицером Моцарта, Фурканом Ярином, и что моральное и физическое состояние моряков на борту было хорошим.

«Мы продолжаем согласованные переговоры об освобождении» похищенных моряков, – сказал он. «Хакеры еще не ответили».

Офис президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщил в твиттере, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дважды разговаривал с Ярином. Она добавила, что Эрдоган отдал приказ убрать похищенную команду.

История продолжается

«Владельцы и операторы теплохода« Моцарт », который был похищен под дулом пистолета в Гвинейском заливе, к сожалению, подтвердили факт убийства одного из членов его экипажа и похищения других», – сообщил стамбульский Boden Maritime.

Чавушоглу побеседовал со своим азербайджанским коллегой, чтобы выразить соболезнования и сказал, что тело заберут, когда Моцарт прибудет в порт.

В июле 2019 года 10 турецких моряков были похищены у берегов Нигерии. Их отпустили менее чем через месяц.