Писатель-призрак принца Гарри также написал мемуары-бестселлеры Nike.

Авторы-призраки — это писатели, которые пишут книги от имени другой стороны, обычно не получая общественного признания. В случае со Спиром имя Морингера не появляется на обложке, и книга приписывается только принцу Гарри.

Хотя в последние недели 38-летний актер участвовал в кампании в СМИ по продвижению своей книги, принц помог собрать воедино 416-страничную рукопись «Копья» в образе звездного писателя-призрака Дж. Р. Морингера, который незаметно написал количество биографий другие бестселлеры.

Хотя он не оказывал никакого давления на Шпеера, Моринджер рассказал о процессе написания призраков в прошлом.

Он написал и другие биографии-бестселлеры: «Open» 2009 года для звезды американского тенниса Андре Агасси и «Show Dog» 2016 года для основателя Nike Фила Найта. Кроме того, в 2005 году он написал свои собственные мемуары «Нежный бар», которые были адаптированы для фильма 2021 года с обладателем премии «Оскар» Беном Аффлеком в главной роли.

Что касается мемуаров Агасси, Моринджер сказал The New York Times в 2009 году, что он провел 250 часов с 8-кратным чемпионом Большого шлема на сеансах, которые «иногда напоминали психоанализ». Но конечный результат позволил ему более точно уловить голос Агасси и рассказать его историю.

Ви сказал 2012 интервью В программе «Свежий воздух» на NPR.