Писатель российского происхождения на сборе средств для Украины в Кейп-Код.

Брюстер. Родившаяся в России писательница расскажет о борьбе за спасение произведений искусства своего деда и привезет их в Америку на сборе средств для Украины на этой неделе.

Книжный магазин Брюстера В четверг она проведет беседу, автограф-сессию и сбор средств для украинского шоу. Елена Либерскисоавтор (с матерью Галиной) мемуаров «Как капля чернил под проливным дождем: воспоминания о Советской России».

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Лемберски поговорит с Софией Беник Кляйн, которая родилась в Бердичеве на Украине и помогала в организации мероприятия.

«Когда (Лемберски) связался со мной, я был мгновенно тронут. Совладелица книжного магазина Джессика Дивайн сказала, что это связано только со сбором средств и повышением осведомленности».

Автор родился в Ленинграде.

Двадцать процентов от продаж этих книг вместе с заметками Лемберски и едой на мероприятии пойдут бостонской компании. Украина вперед.

«Я родилась в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Я приехала сюда, когда мне было 17 лет в 1987 году», — сказала она Списки в телефонном интервью из своего дома в районе Бостона. «Сначала я переехал с мамой в Анн-Арбор (Мичиган), где моя бабушка живет с 1980 года. Мы планировали встретиться с мамой и бабушкой».

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Семью Лемберских можно квалифицировать как творческих и политических беженцев. Ее покойный дедушка, родом из Украины, известный советский художник, работы которого малоизвестны. Ее мать планировала вывезти картины из России, когда ее посадили в тюрьму, оставив Елену одну в возрасте 11 лет.

«Искусство спасет мир», — сказал Липски. «Мой дедушка, Феликс Лесписский, был выдающимся художником. Его ранние работы были собраны крупнейшими музеями России, но его более поздние нефигуративные работы не вписывались в навязанный государством социалистический реализм. Он писал картины о Бабьем Яру и Советах. не разрешал их показывать».

Бабий Яр или Бабий Яр под Киевом был местом резни русских евреев немецкими СС в 1942 году. Немцы продолжали использовать долину для расстрелов евреев и других украинцев. Памятник был взорван в первые дни российского вторжения.

Феликс Лесперски Серия Детский Яр В него вошли его самые известные произведения.

Бабушка привезла тарелки в США

«После его смерти в 1970 году в нашей квартирке осталось несколько сотен картин, и нужно было приехать и показать их, потому что искусство бессмысленно, если люди его не видят, а в советской России это было невозможно», — сказал Липский. .

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Лемберски не помнит своего деда, но выросла в окружении множества картин и интересовалась ими.

«Поэтому моя мама решила, что мы втроем должны иммигрировать с картинами. Я решила иммигрировать, чтобы спасти это произведение искусства. (Моя бабушка) смогла приехать (сюда) первой с картинами. Нас остановило советское правительство. Она удалось приехать через семь лет.В то время моя бабушка жила одна и получила образование Она работала и помогала нам материально из Анн-Арбора.

«Моя бабушка смогла подержать эти картины — это малая часть проблемы вывоза искусства из России», — сказала она. «Мою мать обвинили в сфабрикованном преступлении и посадили. Она осталась без семьи в 11 лет».

Мою мать посадили, когда автору было одиннадцать лет

После получения визы для поездки в Израиль ее мать обвинили в краже медицинского спирта из парикмахерской, где она работала. Дочь годами переезжала с квартиры на квартиру, жила у друзей, ждала освобождения матери, Галины Ласпийской.

Я хотел рассказать историю суда над моей матерью с самого детства, потому что ничем другим не мог помочь ей. Рассказать ее историю было единственным способом добиться справедливости», — сказал Лабски.

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Несмотря на мрачность обстановки, Лемберски не изображает свой дом как серую и мрачную землю.

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«Сначала я думал, что буду писать о суде и заключении. В итоге я вспомнил, как рос в Советской России». Когда люди читают книгу, они говорят мне, что все хорошее, что там было, больше всего пострадало: крепкие хорошие люди, близкие соседи, бабушки, которые присматривают за соседскими детьми, красивый лес. Это отличается от того, что думают люди, но такова была жизнь».

Она была написана на русском языке, а затем переведена на английский язык.

«Я писал о серых тонах, но в этих серых было много цветов», — сказал Лемберски. «Даже в этих маленьких квартирах были хорошие моменты доброты и изобилия в стране».

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В Америке они поселились сначала в Мичигане.

Моя мать вернулась в колледж и получила степень магистра библиотечного дела. «Она училась в университете в то же время, что и я», — сказал Лабски. «Мы учились и получили дипломы. Я был в штате Уэйн в Мичигане».

После того, как Лемберски получила степень бакалавра, она была принята в магистратуру по архитектуре Массачусетского технологического института и переехала в Кембридж. Она также изучала жизнь и искусство своего дедушки и опубликовала книгу о его творчестве в 2009 году. Его картины выставлялись в США и Европе.

«После того, как его творчество получило признание, я смог вернуться в детство и рассказать нашу с мамой историю. Мы издали вместе, книга вышла в этом году (в январе), — сказал Лемберски.

Его издает издательство Brookline Academic Studies Press, специализирующееся, помимо прочего, на переводах на русский и украинский языки.

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Это местная независимая пресса, и они были великолепны. Их менеджер по маркетингу и продажам только что отдыхал в Провинстауне, и мы уже много лет проводили лето на мысе в Ярмуте и Чатеме. «Теперь мы отправляемся в Рокпорт», — сказала она.

Но ей нравится жить и в Бостоне.

Она сказала: «Это лучшее место в мире. В одном направлении вы видите парусники. Посмотрите в другом месте и увидите Белые горы».

«Я был давним клиентом (библиотеки) и я родом из Украины», — сказал Беник Кляйн. «Дедушка (Лемберского) и его семья из того же города на Украине (Бердичев), что и я. Наш план — раздать автографы. У нас также есть местный повар, который подает еду. Мы расскажем историю наших путешествий из тот же город на Украине, ее воспоминания, ее опыт и наш побег из России».

История должна быть рассказана

Она помогла своей семье собрать более 40 000 долларов и отправить в Украину более 3000 фунтов медикаментов.

«Я использую любую возможность, чтобы помочь Украине», — сказал он Spaceky. «Моя семья оттуда. Мои бабушка и дедушка выросли на Западной Украине, и этой агрессии не должно было быть.

«Я думаю, главное в том, что люди должны быть терпимы к жизни и скептически относиться к тому, что мы слышим от правительства, и всегда отстаивать правду», — сказала она. «Я считаю, что события, происходящие сейчас на Украине и в России, доказывают, что историю нужно рассказывать, и пока все их истории не всплывут на свет и не станут известны всем, нам всем грозит опасность в конечном итоге стать жертвами агрессии».

если вы идете:

Когда: четверг, 11 августа, 17:00

Где: книжный магазин Брюстера, 2648 Main St.

Принятие: Пожертвования приветствуются

Информация: https://brewsterbookstore.com/